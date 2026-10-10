Colapinto se quedó rápidamente afuera en la carrera Sprint de Singapur

La intensa lluvia que se desató sobre el circuito urbano de Marina Bay demoró el arranque en el Gran Premio de Singapur de la carrera Sprint en la que el argentino Franco Colapinto largó en el 11° puesto de la grilla. El neerlandés Max Verstappen, un especialista en este tipo de competencias que se corren a solo 21 vueltas, partió desde el primer lugar.

El pilarense buscaba en esta carrera volver a sumar puntos tras quedar relegado en Malasia la semana pasada donde terminó 13° después de escalar varios puestos por una mala estrategia trazada por su equipo. Pero no pudo hacerlo ya que sufrió un trompo en la cuarta vuelta de las 21 previstas y decidió abandonar mientras el auto se seguridad estaba en la pista tras varios accidentes y abandonos.

Uno de los primeros que tuvo que dejar la competencia fue el británico George Russell quien siguió de largo en una de las curvas del callejero cuando iba encabezando las posiciones.

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