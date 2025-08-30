Colapinto hizo una buena práctica, pero Alpine sembró dudas para 2026

El piloto argentino Franco Colapinto redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad del Gran Premio de Países Bajos, que corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El joven piloto de la escudería francesa Alpine terminó 18° en la práctica libre 1, donde aprovechó para familiarizarse con el circuito ya que nunca había girado allí en un Fórmula 1. Su mejor registro fue de 1:12,276, lo que le permitió concluir a casi dos segundos exactos del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

La gran sorpresa de aquella sesión fue el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), quien quedó tercero. Su compañero de escudería, el español Fernando Alonso, también tuvo un muy buen ritmo para finalizar cuarto, mientras que el escolta de Norris fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto sorprendió a todos ya que terminó noveno gracias a su registro de 1:10,957, para quedar a solo un segundo y 67 milésimas de Norris, quien fue el gran vencedor del día.

Sin embargo, no todo fue positivo: el jefe italiano del equipo de Alpine, Flavio Briatore, aseguró que el rendimiento del piloto argentino esta temporada en la Fórmula 1 “no es lo que esperaba”.

“No estoy contento con el resultado. Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él… Quizás le pusimos demasiada presión”.

“Tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco y quizás necesite un año más para ser parte. Se me escapó algo en la gestión y no sé qué pasará en el futuro”, agregó.

El que le contestó al italiano fue el ex jefe de equipo de Colapinto, James Wolves, que le dio al argentino la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 en Williams: “Cuando la presión no está, podes sacar mucho más del piloto.