Colapinto mejoró en Hungría: larga 14º, pero se quejó de su Alpine

Después de muchos fines de semana frustrantes, el argentino Franco Colapinto tuvo una clasificación positiva en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1: mejoró sustancialmente los tiempos de los entrenamientos del viernes y hoy largará desde la decimocuarta posición.

El piloto de Alpine superó con lo justo la Q1, lo que le permitió meterse entre los 15 que participarían de la Q2.

Ya en la segunda tanda clasificatoria Colapinto no pudo registrar un buen tiempo, primero porque le anularon la vuelta y después por un flojo registro que lo había hecho culminar 15°.

Sin embargo, terminó subiendo una posición debido a que también le anularon el tiempo al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

El otro aspecto positivo que dejó la clasificación de Colapinto fue que finalizó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que quedó eliminado en la Q1 y comenzará en el 17° lugar.

De esta manera, el argentino irá en busca de una buena actuación en la carrera principal de hoy, a las 10 de la Argentina, que le permita sumar sus primeros puntos de la temporada.

Leclerc sorprendió. En un final apasionante, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) consiguió la pole position al registrar un impresionante tiempo de 1:15,372.

La segunda posición fue para el piloto australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri, quien finalizó a 26 milésimas del monegasco. Un puesto por detrás comenzará su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

Por otra parte, el neerlandés y cuatro veces campeón Max Verstappen (Red Bull) padeció toda la sesión y terminó octavo, por lo que deberá protagonizar un verdadero milagro para obtener la victoria.

Fastidios. “Creo que dimos un paso en algunas cosas que entendimos del auto que también la empezó a usar Pierre Gasly después de ayer que tuve un buen ritmo. Hay que seguir laburando, pero obviamente tengo que decir que fue un buen día”, manifestó el argentino de 22 años.

Y agregó: “Bien en la FP3, dimos un pasito. Después en la Q1 hice dos vueltas muy buenas. En la Q2 no tuve grip, no sé bien qué pasó, es como que el auto se desconecta un poco y perdemos grip y nos cuesta toda la vuelta”, expresó. El pilarense no ocultó su descontento con el auto, que venía arrastrando una serie de inconvenientes que lo perjudicaron: “Pasamos de un auto que se sentía bien a un auto que de nuevo es difícil de manejar. Es un poco inconsistente, y creo que eso es lo que más me está costando, pero hay que seguir trabajando. Si hacemos una buena carrera con una buena estrategia, capaz podemos seguir para adelante”.