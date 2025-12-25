Conmoción en Brasil por la muerte de la máxima promesa de la Gimnasia Rítmica

La muerte de Isabelle Marciniak, a sus 18 años, conmovió profundamente a la comunidad deportiva de Brasil. Considerada la máxima promesa de la Gimnasia Rítmica, fue víctima de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer.

El fallecimiento ocurrió este miércoles 24 en la región metropolitana de Curitiba, según detalló la Federación Paranaense de Gimnasia mediante un comunicado. La noticia fue recibida con pesar por entrenadores, instituciones deportivas y colegas, quienes subrayaron que el legado de la joven permanece como ejemplo de perseverancia.

El portal brasileño Ge Globo, informó que su velatorio se realizará en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, localidad donde nació y desarrolló su carrera, y donde también tendrá lugar el sepelio.

A lo largo de su carrera, Marciniak cosechó títulos de relevancia nacional e internacional: en 2021, obtuvo la medalla de oro en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica. Subió al podio también en torneos de especialidad: consiguió el primer puesto en la prueba de pelota y la medalla de plata en la disciplina de cinta.

Comunicado de la Federación Paranaense de Gimnasia

Su desempeño la coronó como una de las principales promesas del deporte en Brasil, especialmente representando a su estado natal de Paraná. En 2023, antes de retirarse de las competencias oficiales, logró un nuevo campeonato junto a su trío en el estatal paranaense de gimnasia, lo que la consolidó como una figura emergente a nivel nacional.

Sin embargo, en 2023 interrumpió su carrera de la élite con el objetivo de dedicarse completamente al tratamiento médico. El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta directamente al sistema linfático y a las células responsables de la defensa corporal, según explicó la Federación Paranaense de Gimnasia.

En su mensaje, la federación expresó: “Con gran dolor, la Federación de Gimnasia Paranaque recibe la noticia del fallecimiento de la ex gimnasta Isabelle Marciniak”. Y agregó: “Isabelle formó parte de la historia del Club Agir, donde construyó importantes logros y brilló en el Campeonato Paranaco y Brasilero. Entre sus últimos logros, el título de campeón destaca con el trío adulto del Club Agir, en 2023 como resultado de su compromiso y espíritu de equipo”.

“En este momento de tristeza, enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos, compañeros, entrenadores y a toda la comunidad de gimnasia. Que tu historia, tu pasión por el deporte y tu memoria vivan como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta para la formación y transformación humanas. Nuestros sentimientos. Descansa en paz”, culminó.