Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva pero según su familia se encuentra "bien y lúcido"

El ex futbolista y músico Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Municipal de la localidad de Llavallol, en el municipio de Esteban Echeverría, aunque según dejaron trascender sus familiares se encuentra lúcido y sin sedación.

Osvaldo, de 40 años y con pasado en Boca Juniors y Banfield además de una trayectoria por varios clubes europeos, entró al hospital el jueves por la noche después de padecer un fuerte malestar en los días previos que él atribuía a un resfrío. Tras ser atendido tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ya que le detectaron un derrame pleural en el pulmón derecho con presencia de líquido y de pus.

En estas horas los médicos que lo atienden esperan los resultados de una biopsia que se le hizo al ex jugador para determinar cuáles serán los pasos a seguir. De acuerdo a esos resultados existiría la posibilidad de pasarlo a una sala común.

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Según consignó el diario Clarín, familiares de Osvaldo confirmaron que "está bien y lúcido". Se encuentra acompañado por sus dos hermanos quienes dijeron que afortunadamente "lo agarraron a tiempo".

El periodista de Espectáculos, Angel de Brito, había publicado en su cuenta de X que el ex delantero "ingresó por dolor torácico, presentó derrame pleural y venas tapadas con afectación en una pierna. Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo".

Agregó que Osvaldo "no tiene obra social. Se encargó de su salud un hermano funcionario. Vive en Banfield alquilando cerca de la cancha".

Nacido en Lanús, empezó a jugar en Primera en Huracán de Parque Patricios pero gran parte de su carrera la realizó en Europa: jugó en Roma, Juventus, Inter, Southampton y Espanyol, y hasta fue convocado para integrar la selección de Italia. En nuestro país se desempeñó en Banfield y también atravesó dos etapas con la camiseta de Boca, con algunos episodios de indisciplina incluidos. Cuando decidió abandonar el fútbol, "Dani Stone" como lo apodaban, incursionó en otra de sus pasiones, la música.

Varias veces públicamente habló en los últimos tiempos sobre dificultades en su vida personal e inconvenientes derivados de algunas adicciones. A principios de 2024 había difundido un video donde consignó un estado depresivo que lo llevó a emprender un tratamiento psiquiátrico.