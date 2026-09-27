En una final con polémicas y piñas, Central sumó una copa

Con el antecedente del gesto de los jugadores de Estudiantes, cuando recibieron de espalda a los de Rosario Central después de que la AFA los proclamaran campeones por salir primeros en la tabla anual, el cruce de ayer en Santiago del Estero venía con cierta aura polémica.

Y ocurrió lo previsible. Una falta dudosa de Leandro González Pírez a Enzo Copetti derivó en el chequeo en el VAR y la sanción de un penal para Central que Di María definió con categoría. Era el 2-1 para los rosarinos y el episodio que encendió la mecha.

El presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, aplaudió irónicamente desde el palco donde miraba el partido y publicó en Instagram una historia con un breve texto: “Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble… innecesario para esto nos traen hasta acá. Jajajajajaja. Una puesta en escena ridícula”.

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Tanta tensión explotó en el final, cuando Central se puso 3-1 y ya no había manera de que Estudiantes remontara el partido. Después del tercer gol los jugadores se agarraron a trompadas y la siguieron en el camino a los vestuarios. Todavía faltaban unos minutos para que terminara el encuentro, pero el árbitro Darío Herrera decidió terminarlo.

En definitiva, el Canalla se quedó con la Supercopa Internacional, el décimo cuarto título de su historia, en una de las finales más polémicas que se hayan disputado en muchos años.

El partido. Rosario Central empezó perdiendo, pero finalmente se impuso por 3-1. El equipo del Cacique Medina al minuto de juego se puso en ventaja. Tras una escalada de Tomás Palacios, tiró un centro por la izquierda que capitalizó Guido Carrillo y Alexis Castro, abajo del arco para abrir el marcador.

A los 23 de la primera mitad Di María encontró el empate con un tiro libre al borde del área que clavó en el ángulo. En tiempo adicionado, Di María otra vez de penal puso a Central arriba. Hasta que sobre el final del partido Julián Fernández aprovechó que Muslera había ido en busca del empate y puso el 3-1 desde mitad de cancha y sin arquero.