Diego Schwartzman, el último baile: su emotivo retiro y los mejores momentos de su carrera en el tenis

Diego Schwartzman, ex número ocho del mundo, terminó su carrera profesional como tenista este jueves luego de caer ante el español Pedro Martínez en la segunda ronda del Argentina Open.

Schwartzman, actualmente en el puesto 386 del ranking, dio la sorpresa en la primera ronda al vencer a Nicolás Jarry de Chile, en el puesto 40 del ranking, en tres sets, su primera victoria en 16 meses.

Pero este jueves fue superado por Martínez, número 41 del ranking, por 6-2, 6-2, lo que puso fin a su carrera.

El tenista de 32 años, uno de los jugadores masculinos más bajos de este deporte, llegó a las semifinales del Abierto de Francia en 2020, el mismo año en que venció a Rafael Nadal en arcilla en el Máster de Roma.

Diego Schwartzman sobre su último partido como profesional: "Me dieron la oportunidad y siempre voy a estar agradecido por eso"

Diego Schwartzman se retiró del tenis

"Hoy a la mañana estaba pensando lo que iba a hablar frente al micrófono… me costó mucho poder abstraerme de todo esto, intenté estar lo más enfocado posible, pero no podía", sostuvo luego del encuentro, entre los aplausos del público y su emoción. Y agregó: "Me pegué un raquetazo en el segundo game y terminé con la mano torcida. Mi cabeza y mi cuerpo no conectaban".

Los mejores momentos de la carrera de 'Peque' Schwartzman

La carrera de Schwartzman estuvo plagada de momentos emotivos, como su ingreso al top 10, el título en el Argentina Open frente a su gente y las semifinales de Roland Garros.

El argentino obtuvo su primer triunfo en un torneo ATP en el Argentina Open 2013, con una emotiva victoria por 6-4, 4-6 y 6-1 ante el brasilero Thomas Bellucci, quien ocupaba el 35° puesto del ranking y llegaba evento como el cuarto preclasificado.

Durante el torneo de Estambul 2016, ganó su primer título ATP 250 y en la final protagonizó una gran remontada para imponerse por 6-7, 7-6 y 6-0 ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Sin embargo, este encuentro tuvo un desenlace agridulce para el argentino, debido a que el búlgaro sufrió un game de penalización por un ataque de ira en el que rompió varias raquetas y que le terminaría dando el triunfo a Schwartzman.

El US Open 2017 fue la primera vez en la que Schwartzman logró colocarse entre los ocho mejores de un "Major". En su camino a los cuartos de final, el "Peque" venció a Carlos Berlocq, Janko Tipsarevic, Marin Cilic y Luca Pouille. El encargado de ponerle fin a su ilusión fue el español Pablo Carreño Busta.

Schwartzman ganó su torneo más importante en Río 2018, donde dio la gran sorpresa al imponerse en un cuadro lleno de figuras de nivel mundial. En la final el argentino le ganó al español Fernando Verdasco por 6-2 y 6-3. Previamente, había derrotado a Casper Ruud, Federico Delbonis, Gael Monfils y Nicolás Jarry.

Nuevamente en cuartos de final de un Grand Slam: el "Peque" volvió a meterse en los cuartos de final de un "Major" en Roland Garros 2018. Durante la cuarta ronda de este torneo, el argentino protagonizó una inolvidable remontada ante el sudafricano Kevin Anderson, que era el sexto preclasificado. En los cuartos de final tuvo contra las cuerdas al mismísimo Rafael Nadal y en el patio de su casa. El "Peque" había demostrado un nivel impresionante para imponerse en el primer set, pero el partido fue suspendido por lluvia y cuando se reanudó el español pudo dar vuelta el asunto.

También ganó su tercer título a nivel ATP en Los Cabos 2019, cuando derrotó en la final al estadounidense Taylor Fritz por 7-6 y 6-3.

Durante el Masters 1000 de Roma 2020, en los cuartos de final en el "Foro Itálico", Schwartzman dio uno de los mayores batacazos al eliminar a Nadal, quien parecía imbatible en polvo de ladrillo. El argentino llegó hasta la final, donde cayó ante el serbio Novak Djokovic en sets corridos,.

La única vez que Schwartzman estuvo entre los cuatro mejores de un Grand Slam fue en Roland Garros 2020. En aquella ocasión, el bonaerense llegó a cuartos de final sin problemas y derrotó al austríaco Dominic Thiem en un maratónico encuentro para instalarse en las semifinales, donde sería derrotado por Nadal. Esta valiosa cantidad de puntos le permitió ingresar por primera vez en su carrera en el top 10 de la ATP.

Las grandes actuaciones en Roma y Roland Garros le permitieron a Schwartzman participar por primera y única vez en su carrera en las ATP Finals. Sin embargo, no pudo oponer mucha resistencia ante sus oponentes, Novak Djokovic, Alexander Zverev y Daniil Medvedev.

El histórico título en el Argentina Open 2021: Schwartzman tuvo una gran participación en el torneo argentino para convertirse en el primer local en levantar el trofeo ante su gente desde el 2008, año en que lo consiguió David Nalbandian. En su camino al título, Schwartzman derrotó en sets corridos a Lukas Klein, Jaume Munar, Miomir Kecmanovic y Francisco Cerúndolo.

AFP / NA / Gi