Eduardo Domínguez deja Estudiantes de La Plata para seguir su carrera en Atlético Mineiro, una noticia que sacudió al Fútbol Argentino. El “Barba” cierra su ciclo en el Pincha con cinco títulos, incluyendo el Clausura 2025, y luego de tres años de trabajo, siendo el DT de Primera División con más tiempo en el cargo.

La relación de Domínguez con Juan Sebastián Verón, y una renovación que terminó llegando luego de los dos títulos en el cierre de 2025. El impacto de la salida de Cristian Medina y Santiago Ascacibar.

Verón ya tendría al sucesor de Eduardo Domínguez: Martín Demichelis, cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Estudiantes

El Fútbol Argentino sufre de “Brasilenitis”

El arribo de Eduardo Domínguez al Brasileirão suma un nuevo capítulo en la nutrida historia de futbolistas y entrenadores argentinos en el Fútbol de Brasil.

Cueste lo que Cueste propone un interesante repaso, con once ideal incluido.

