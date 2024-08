El Girondins agoniza, otro éxito de las SAD

Pido disculpas por ser autorreferencial, o por contar una anécdota personal, pero creo que en este caso no puedo evitarlo. En una época viví en Francia. Cinco años, que no es poco tiempo. Por supuesto iba mucho a la cancha, aunque, sin ser simpatizante (al contrario, es un club que no me cae bien) fui mucho a ver al PSG porque vivía en París. Pero también, por razones laborales, fui muchas veces a Burdeos (Bordeaux), y por lo tanto fui muchas veces a ver al Girondins de Bordeaux, incluso en copas europeas. Burdeos es la cuarta ciudad en importancia en Francia (después de París, Lyon, y Marsella), y el Girondins, club grande entonces, salió muchas veces campeón de Francia.

Messi, en su discreto paso por el PSG, lo enfrentó dos veces, por dar un ejemplo. Pues bien, a partir de ahora va a jugar en la tercera división. ¿Por qué? Porque el fondo de inversión que le ponía guita no tuvo la ganancia esperada, o perdió plata, o ya no le interesaba tener el club o el fisco le preguntó con demasiada insistencia de dónde venía la plata. Lo cierto es que el Girondins abandonará el estatus de equipo profesional que ostenta desde 1937.

Según informa Olé, “la desprofesionalización del equipo francés significa que deberá rescindir todos los contratos de los jugadores del plantel y sus divisiones inferiores también perderán la posibilidad de competir ante las de los demás conjuntos profesionales. Por tanto, el equipo deberá inscribirse en el Nationale 1 o Nationale 2 (ligas amateur francesas), siempre y cuando logré juntar la cantidad de equipos suficientes para ser parte de un torneo que comienza en apenas 20 días”. Esto se debe a la imposibilidad del Bordeaux de saldar las deudas que lleva tomando desde 2018. En un inicio bajo el mandato del fondo de inversión estadounidense King Street, muy criticado por los hinchas girondinos por ventas apresuradas y una quita de identidad al equipo, y luego con el manejo del empresario español Gerard López, quien venía de malas experiencias en equipos como el Lille.

¿Hace falta agregar algo más? ¿Hace falta más argumentos para oponernos a los Macri, los Milei y toda clase de lavadores de dinero que buscan entrar en el negocio del fútbol? Porque el fútbol, incluso cuando no son SAD sino sociedades civiles sin fines de lucro, está absolutamente amenazado por lo peor del capitalismo financiero. Veamos, si no, la cantidad de equipos (los más importantes del fútbol argentino) esponsorizados por casas de apuestas digitales. Esas publicidades, y no solo esas publicidades, esas casas de apuestas, deberían estar prohibidas si los Estados tuvieran un poco de control sobre las grandes corporaciones del capital financiero. Ahora el cuarto club en importancia del fútbol francés prácticamente desapareció producto de la acción depredativa del capital financiero y las SAD. Hace años que no voy a Burdeos, pero siempre llevo el recuerdo de esos partidos que fui a ver. De ahora en más serán solo eso, recuerdos.