La retórica antiargentina de The New Yorker

La consagración de España en la final de la Copa del Mundo 2026 dejó mucho más que un nuevo campeón grabado en el trofeo más codiciado del deporte global. En un exhaustivo análisis publicado en The New Yorker, el prestigioso periodista Sam Knight definió el choque decisivo como la escenificación perfecta de dos filosofías antagónicas que colisionaron sin concesiones en el campo de juego. Según su visión, el duelo enfrentó al pragmatismo industrial europeo con la épica sudamericana, en un partido donde la precisión terminó por imponerse sobre el mito.

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El choque entre el pragmatismo industrial y la mística sudamericana

En su exhaustivo desglose del partido, Knight remarcó el profundo contraste entre ambos seleccionados. Mientras que caracterizó a España como una máquina obstinada, pulcra y eminentemente técnica conducida por el modesto táctico Luis de la Fuente, definió a la Argentina como un conjunto enorme pero condicionado por sus propios defectos y ubicado en el otoño de una generación dorada. A medida que el encuentro asentó su ritmo, el acoso constante y angulado de la Furia Roja fue desgastando progresivamente la resistencia de la Albiceleste.

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El dominio territorial y la circulación precisa del balón por parte de España terminaron por asfixiar cualquier intento de arrebato heroico argentino

A lo largo del tiempo suplementario, la brecha entre la frescura física del proyecto español y el desgaste del equipo de Lionel Scaloni se volvió irremontable. Para el cronista de The New Yorker, aunque Argentina dio la batalla con dientes apretados en cada cruce, el dominio territorial y la circulación precisa del balón por parte del rival terminaron por asfixiar cualquier intento de arrebato heroico. Knight concluyó que la lógica y la disciplina colectiva terminaron venciendo definitivamente a la mística y a la locura en el escenario más importante del fútbol global.

La campaña antiargentina que dominó las redes durante todo el certamen

Más allá de lo estrictamente deportivo, el andar de la Selección Argentina en el Mundial estuvo permanentemente rodeado por un clima enrarecido en la esfera digital. Durante el desarrollo del torneo y especialmente en los días previos a la final, se articuló en redes sociales un relato hostil impulsado por influencers y cuentas de gran alcance de países como España y Francia.

Esta narrativa buscó de manera constante estigmatizar al país mediante acusaciones generalizadas de racismo, descontextualizando situaciones de juego y promoviendo discursos de odio sin rigor comparativo ni sustento estadístico.

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La escalada mediatizada no solo apeló a generalizaciones sobre la sociedad argentina, sino que también echó mano a contenidos lisa y llanamente manipulados. El punto más crítico se vivió con la viralización de un video adulterado mediante inteligencia artificial que le atribuía un exabrupto discriminatorio a un relator argentino durante el cruce entre Francia y Senegal, una fake news que fue replicada por portales europeos antes de ser desmentida.

Las campañas de desprestigio y la acusación que amplificó Samuel L. Jackson

Paralelamente a lo estrictamente futbolístico analizado por medios internacionales, la competencia se vio atravesada por un clima mediático complejo fuera de la cancha, impulsado por relatos hostiles e influencers extranjeros que buscaron etiquetar a la sociedad argentina como racista.

Esta narrativa recurrió en diversas ocasiones a la falta de pruebas e incluso a contenidos manipulados, como el video adulterado con inteligencia artificial atribuido a un relator argentino durante el partido entre Francia y Senegal, que derivó en las disculpas del diario Le Parisien tras comprobarse su falsedad.

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En este contexto de estigmatización, la injerencia de figuras públicas de gran alcance potenció las acusaciones infundadas. Un ejemplo resonante fue el del reconocido actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien compartió en sus redes sociales una publicación de la organización SEC Black Alumni Network que calificaba a la Argentina como "uno de los países más racistas del mundo" y pedía no alentar a su Selección.

La acción de la estrella de Hollywood terminó otorgándole visibilidad masiva a un prejuicio absoluto y sin sustento estadístico, sumándose a la ola de ataques mediáticos que rodearon la participación del equipo nacional durante el torneo.

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