El momento donde un camarógrafo se salva de ser impactado por una moto

Este sábado en una nueva jornada del MotoGP que se desarrolla en Hungría, el piloto español Pedro Acosta perdió el control de su vehículo, se cayó y casi ocurre una tragedia. En el impactante video, se observa como la moto se desliza violentamente y en giros, hasta impactar en el sector donde se encontraba un camarógrafo.

“Ha sido error mío. Solo tenía un set de horquillas (suspensión) de los que quería usar, y me quedé sin”, sostuvo Acosta luego de lo sucedido.

Desde la cuenta oficial de MotoGP detallaron el estado del hombre que se encontraba trabajando y debió apartarse para que la moto no lo alcance: “¡Nuestro camarógrafo, Joao, evitando el impacto de la moto de Pedro Acosta es probablemente el vídeo más impactante que verás hoy! ¡Nos alegra mucho ver que está bien!”, expresaron en redes sociales.

Durante la jornada del sábado en el circuito Belaton Park el piloto español Marc Márquez (Ducati), líder del Mundial de MotoGP, logró una nueva pole position tras firmar el mejor crono de la clasificación en el circuito de Budapest.

Márquez, intocable desde junio con seis dobletes consecutivos (esprint los sábados y los Grandes Premios dominicales), firmó la 74ª pole de su carrera, por delante de los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), pese a haber tenido ambos que pasar por la primera parte de la clasificación, la Q1, unos minutos antes.

"Era muy importante salir delante porque es muy complicado adelantar aquí. He fallado en algunas frenadas, pero pese a todo he logrado un buen crono. Habrá que estar muy concentrado en este circuito, porque es fácil cometer un error", explicó Márquez.

Otros dos italianos quedaron por detrás, cuarto y quinto: Enea Bastianini (KTM-Tech3) y Franco Morbidelli (Ducati-VR46), seguidos por el francés Fabio Quartararo.

Álex Márquez, hermano pequeño y segundo en el campeonato, tuvo que contentarse con la 11ª plaza en la clasificación y partirá desde la 14ª plaza de la parrilla tras haber recibido una sanción el viernes por haber molestado a Francesco Bagnaia durante la sesión de entrenamientos.

El doble campeón del mundo italiano y compañero de Marc Márquez en el equipo oficial Ducati sigue con su fin de semana de pesadilla y sólo firmó el 5º mejor crono en la Q1, por lo que partirá desde la 15ª posición de la parrilla, su peor resultado desde el Gran Premio de Portugal en abril de 2022.

