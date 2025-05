El pibe que valía 20 pelotas y ahora vuelve convertido en una estrella del fútbol mundial

La bicicleta. Su mamá pedaleando. El frío en el invierno de Rosario. Las 20 pelotas que costaron su pase a El Torito. El carbón del viejo. La guita que no alcanzaba. Las lesiones. El esfuerzo que se convirtió en debut, luego en consagración, más tarde en críticas despiadadas y, finalmente, en la gloria eterna, el reconocimiento extendido de un país y de un mundo. Ángel Di María volverá al fútbol argentino tras 18 años en Europa, en clubes como el Real Madrid, Manchester United, el PSG, Juventus o el Benfica. Podría ser –¿es?– el regreso más importante de un futbolista al torneo local después del de Diego Maradona a Newell’s, en 1993. Los dos grandes de Rosario, banderas que flamean en la historia.

Ahora, luego de la resonancia que adquirió el anuncio del jueves, empezaron a sentirse los primeros ecos de la vuelta. Entrevistas a rosarinos, charlas con quienes lo conocieron de chiquito, vaticinios de lo que puede llegar a ocurrir en las canchas argentinas con el campeón del mundo y símbolo de la Scaloneta.

El extécnico del club El Torito, Rubén Tomé, volvió a contar que Rosario Central le pagó con 20 pelotas nuevas para quedarse con los servicios de Di María a principios de siglo. Y dice: “El flaco ya tenía más de nueve años. Viene el papá de Ángel a la puertita, en una de las prácticas, y el papá de Walter Almeida, los dos juntos. Me dice el papá de Ángel: ‘Rubén, tengo una mala noticia para vos. El Ángel se va a jugar a Central, te van a traer 20 pelotas’. Y el papá de Walter Almeida me dice lo mismo. Eran compañeros. Eran Batman y Robin dentro de la cancha”.

“En esa época, no había un sistema como hay ahora en el que saben dónde están los chicos jugando, que se sabe bien. Ahora hay un seguimiento más lindo, pero en esa época no había todo eso. Y bueno, me lo llevaron al flaco y al Walter. Me lo llevaron por 20 pelotas y allá lucieron. Walter quedó en el camino y el Angelito, tremenda figura y estrella que nos hace reventar el corazón, el pecho se nos sale por afuera”, añade Tomé.

¿Hay señales? Tomé dice que sí. Que Di María, cuando jugaba en El Torito con menos de 10 años, ya tenía algo especial: “Vos te dabas cuenta ya con las prácticas, era picante. Era como que estábamos practicando los partidos de la final y ellos no se dan cuenta que tienen 7, 8 años. La cantidad de anécdotas, las cosas que hemos vivido con estos chicos. De prepararnos los kilos de milanesa y a comer, porque íbamos a jugar torneo en cancha de Central Córdoba y viajar en un colectivo y que dos o tres papás nos acompañen”.

El presidente de El Torito, Germán Ángel, también expresó su emoción y recordó la historia de Di María en el barrio. “La familia vivió a dos cuadras del club, en la calle Perdriel, que Ángel tiene tatuada”, contó.

El Torito es referencia de varios barrios rosarinos, como Parque Ciel, Cerámica, Churrasco y Esperanza. En estos 25 años en los que Di María se convirtió en estrella internacional pasó de tener 80 chicos a más de 800, lo que lo convierte en un punto de referencia para la formación deportiva local. Más de 20 jugadores profesionales surgieron de ahí.

155 mil pesos

Ángel Di María rompió las redes sociales tras el repentino anuncio de Rosario Central. Ante esto, se puso a la venta su camiseta oficial y el valor es sorprendente.

El exfutbolista del Real Madrid llevará en su espalda su característico número 11. Por esto, a solo horas de su anuncio, se formaron filas y filas en busca de conseguir la remera oficial de uno de los ídolos del club.

Los fanáticos del Canalla que pasaban por la tienda oficial del club –que abre a las 10 de la mañana– iban en busca de reservar la camiseta titular o la suplente con el apellido “Di María” en su espalda. Otros, quienes ya habían adquirido su camiseta a principio de mes sin estampar, se acercaron para poder colocarle el número 11 del futbolista campeón del mundo en Qatar.

Para comprar la misma, se deberá abonar un total de 155 mil pesos, con la posibilidad de poder pagar con cualquier método de pago. Mientras que, si ya se tiene una camiseta del club y se desea solo estampar, el valor es de 55 mil pesos.