"El problema de Boca es que Paredes no puede jugar de cinco y de enganche": el análisis de Román Iucht en Cueste lo que Cueste

Luego de la vitoria de Boca ante Newell's por la fecha 3 del Torneo Apertura, el equipo de Cueste lo que Cueste habló sobre el funcionamiento de Boca y buscaron cual es su gran problema.

Aparte de la mirada critica hacia Claudio Úbeda, Román Iucht se animó a hablar del campeón del mundo que hoy viste de Azul y Oro.

Ayer quedó claro que Boca va a necesitar a un Paredes más participativo y con un rol asignado. Con la llegada del Rusito Ascacibar, la idea es darle más aire al ex Roma y PSG con intenciones de optimizar su rendimiento y no malgastar su físico.

De todas maneras el debate estuvo en la mesa, sobre si Leandro Paredes está teniendo un buen rendimiento jugando tanto de 5 como de 10.

Ante el equipo rosarino, no fue un gran problema, ya que la pasividad del equipo de OrsiGómez dejó sorprendido a la mayoría, pero este fin de semana se viene Vélez y luego de lo que fue la floja actuación colectiva frente a Estudiantes, el capitán de Boca estará bajo la lupa.

