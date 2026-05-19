El regreso de Pelé en México 1970: la consagración del Rey que desafió a su propio retiro

El Mundial de Inglaterra 1966 dejó una marca dolorosa en Edson Arantes do Nascimento. Las sistemáticas infracciones de los defensores búlgaros y portugueses, sumadas a la pasividad de los arbitrajes, terminaron por lesionar a la estrella de Santos y decretaron la eliminación temprana de Brasil.

Frustrado por el juego brusco y la falta de protección a los talentosos, el astro brasileño anunció públicamente su renuncia a la selección nacional. El delantero aseguró que no volvería a disputar una Copa del Mundo, priorizando su carrera en el club paulista y cuidando su integridad física.

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La preparación para México 1970 obligó a una profunda reestructuración en la Confederación Brasileña de Fútbol. La presión popular y dirigencial para convencer al delantero fue inmensa, entendiendo que el seleccionado necesitaba a su máximo referente para recuperar el prestigio internacional perdido.

El cambio clave llegó con la designación de João Saldanha como entrenador y, posteriormente, la asunción de Mário Zagallo al frente del plantel. Zagallo estructuró un sistema ofensivo revolucionario, reuniendo en el campo a cinco futbolistas que utilizaban la mítica camiseta número diez en sus clubes.

El camino de O Rei hacia la gloria definitiva en el Estadio Azteca

La madurez futbolística de O Rei se transformó en el eje conceptual del equipo que asombró al territorio mexicano. A diferencia de sus participaciones anteriores, el atacante no solo aportó una notable cuota goleadora, sino que se convirtió en el estratega y conductor táctico de sus compañeros.

El delantero aseguró que no volvería a disputar una Copa del Mundo, priorizando su carrera en el club paulista y cuidando su integridad física

El debut ante Checoslovaquia expuso la vigencia del atacante, quien anotó un gol memorable tras un pelotaje de Gérson y ensayó un remate desde mitad de cancha que casi sorprende al arquero Ivo Viktor. Ese intento fallido quedó registrado en los libros de historia como el no gol más famoso del fútbol.

El enfrentamiento contra Inglaterra, campeón defensor en la Copa del Mundo, consolidó el nivel del conjunto sudamericano. En ese partido, el guardameta Gordon Banks realizó una atajada legendaria ante un cabezazo potente del delantero brasileño, jugada que el propio atacante ponderó en sus memorias.

La semifinal frente a Uruguay reavivó los fantasmas históricos del Maracanazo de 1950 en el imaginario brasileño. El delantero frotó la lámpara sin tocar el balón, realizando un amague perfecto ante el arquero Ladislao Mazurkiewicz, en otra acción icónica que prescindió del gol para ser eterna.

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La gran final en el Estadio Azteca contra Italia demostró la superioridad absoluta del esquema de Zagallo. El atacante abrió el marcador con un formidable salto sobre el defensor Tarcisio Burgnich, quebrando la resistencia del riguroso sistema defensivo conocido popularmente como catenaccio italiano.

El encuentro culminó con una asistencia perfecta del astro hacia Carlos Alberto para sellar el cuatro a uno definitivo. El periodista Brian Glanville describió en su obra The Story of the World Cup cómo el delantero alcanzó una dimensión casi mística durante los noventa minutos de aquella final.

La obtención del tricampeonato mundial otorgó a Brasil la posesión definitiva de la Copa Jules Rimet en territorio azteca. El futbolista que había decidido retirarse cuatro años antes por los golpes recibidos en Europa se coronaba de esta manera como el único jugador en ganar tres mundiales.

La obtención del tricampeonato mundial otorgó a Brasil la posesión definitiva de la Copa Jules Rimet en territorio azteca

La prensa internacional se rindió ante la exhibición del seleccionado sudamericano en la altura mexicana. Diversos cronistas deportivos de la época coincidieron en que el torneo de 1970 representó la máxima expresión estética del deporte, con el atacante de Santos como el director de orquesta.

El retorno del astro modificó la historia de los mundiales y estableció un estándar de excelencia difícil de igualar. Su presencia en México no solo sanó las heridas de la edición británica, sino que transformó su figura en un símbolo universal de técnica, potencia física y liderazgo deportivo.

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Los testimonios recogidos por el historiador David Goldblatt en su libro The Ball is Round: A Global History of Football ratifican el impacto cultural de aquel equipo. El conjunto brasileño del setenta, comandado por su máxima figura, quedó grabado como el paradigma absoluto del juego asociado.

El cierre de la campaña mundialista de Edson Arantes do Nascimento cerró un ciclo perfecto que comenzó en Suecia 1958. La decisión de regresar al máximo escenario internacional, superando los temores a las lesiones, le permitió reclamar el trono definitivo en el olimpo del fútbol mundial.