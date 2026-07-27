El sentido mensaje de Lionel Scaloni tras el subcampeonato de Argentina: "Lo siento por no haberles podido traer otra copa"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, publicó un extenso mensaje una semana después de la final del Mundial 2026 en el que valoró el “esfuerzo y las ganas” de sus futbolistas, que no bajaron los brazos incluso cuando la copa se puso “cuesta arriba”.

A través de su cuenta de Instagram, el director técnico contó que después de la derrota contra España vivió una “semana intensa”, en la que se entrelazaron “la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma”.

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“Saben que no me gustan mucho las redes”, recordó el entrenador, y explicó que había elegido escribir por ese medio porque quería hacer llegar un mensaje: "Solo me sale decirles ‘lo siento’ por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”.

Carta abierta al señor Scaloni

Refiriéndose a los jugadores de la Selección como "mis guerreros", pidió a los argentinos que "se queden" con los valores que el equipo técnico intentó mostrarle al plantel. Y detalló: "El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro... Ese es el verdadero trofeo".

Por último, Lionel Scaloni aseguró estar “eternamente agradecido” a su cuerpo técnico, jugadores y personal de AFA, que “trabaja de forma silenciosa” para garantizarles la mayor comodidad. Agradeció también a los argentinos “por el cariño recibido”, y sentenció.

Como posdata, cerró: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.

Scaloni se despidió de Pujato y su familia colgó un cartel en la puerta de su casa

Tras la final de la Copa del Mundo, el director técnico pasó cinco días junto a su familia en su pueblo, Pujato, en Santa Fe, cerca de la ciudad de Casilda. Durante esos días, cientos de los tres mil habitantes de la localidad se acercaron para saludarlo, agradecerle su trabajo con la Selección y pedirle una foto o un autógrafo.

Tras la partida del entrenador, sus familiares pusieron en la ventana un cartel escrito a mano que comunicaba esta situación: "Leo ya se fue anoche!!! Gracias por tanto cariño".

La familia de Lionel Scaloni puso un cartel en la ventana de su casa en Pujato, Santa Fe, para anunciar que el DT ya había dejado el pueblo.

Si bien no está confirmado su destino inmediato, es probable que pronto regrese a Mallorca, España, donde reside junto a su esposa española y sus dos hijos. Recién en septiembre retomará el trabajo con la Selección para la próxima fecha FIFA, que podría ser la última con él a cargo.