El US Open consolida la nueva era de Alcaraz y Sinner

Luego de la victoria de Carlos Alcaraz sobre Jannik Sinner este domingo en el US Open, último Grand Slam de un año que consolidó el dominio del nuevo “Big 2”, el legendario Rod Laver lanzó la gran pregunta del mundo del tenis: "¿Quién puede detenerlos?". Entre ambos tenistas no dejaron escapar ni uno de los últimos ocho trofeos grandes, repartidos a partes iguales.

El ranking ATP también refleja el abismo que existe entre ellos y el resto de los tenistas del circuito. Destronado de la cima por Alcaraz en Nueva York, Sinner bajó al puesto número dos del mundo, pero aún cuenta con casi 5.000 puntos de ventaja sobre el tercero, Alexander Zverev.

"Lo que han conseguido en estos dos últimos años es extraordinario", reconoció en Nueva York Novak Djokovic, último jugador en arrebatarles un título de Grand Slam, el US Open de 2023. Superviviente de la vieja guardia (Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic), el serbio asistió en primera fila al inmediato relevo en la cúspide del tenis mundial.

“Su rivalidad es formidable (...) para nuestro deporte y parece destinada a durar", reconoció Djokovic, a quien los dos prodigios le han negado su ansiado título 25 de Grand Slam.

El español y el italiano se reparten el puesto número uno del mundo hace rato

No obstante, ni el español ni el italiano tuvieron una temporada redonda como Laver, quien fue el último tenista masculino en ganar los cuatro títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Alcaraz y Sinner están aún lejos de esa hazaña, que el australiano logró en 1962 y 1969.

La duda de un tercer invitado

"Me interesa ver cómo van a evolucionar, porque creo que ambos tienen aún margen de mejora. ¡Y ya son tan buenos!", sostuvo Nadal en una entrevista la semana pasada con The Athletic.

Para Djokovic, “seguramente habrá otros jóvenes jugadores”, como el danés Holger Rune, el brasileño João Fonseca o el estadounidense Ben Shelton “que vendrán a ponerlos a prueba” en el futuro. "Tengo simpatía por este tercer invitado, yo estuve un poco en esa situación con Federer y Nadal", recordó el gigante serbio.

Con 22 años y 125 días, Alcaraz se transformó el domingo en el segundo jugador más joven de la historia profesional en reunir seis títulos de Grand Slam, detrás del sueco Björn Borg (22 años y 32 días). Por su parte, Sinner, con 24 años y cuatro títulos grandes, esta temporada fue el jugador más joven en disputar las cuatro finales de Grand Slam de un mismo año calendario.

Pese a que ya son considerados el “Big 2”, el ascenso sigue siendo largo hacia el salón de la fama del tenis, donde Federer, Nadal y Djokovic están en la veintena de coronas tras conquistar todos los grandes escenarios.

Alcaraz aún tiene la cuenta pendiente del Abierto de Australia, que intentará quitarse el próximo enero, y Sinner la de Roland Garros, donde el pasado junio acarició el trofeo hasta que Alcaraz le neutralizó tres pelotas de campeonato. Ninguno de los dos ha conquistado tampoco el oro olímpico, a diferencia de Nadal (2008) y Djokovic (2024), verdugo del murciano en la final de los Juegos de París el año pasado.

