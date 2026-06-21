En Houston, sin problemas para Países Bajos

Países Bajos deleitó a astronautas y reyes con una goleada 5-1 ante Suecia en el Houston Stadium y se mantiene en la pelea por orbitar como líder del Grupo F.

En la tribuna presenciaron el partido los monarcas de Países Bajos Guillermo Alejandro y Máxima, además de los astronautas de la misión Artemis II Víctor Glover y Red Weisman.

Se trató de un partido intenso, de duelos tácticos y genialidades individuales, con ambos seleccionadores leyendo el juego milimétricamente.

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El estadio estaba pintado de naranja, con miles de hinchas que llegaron en caravana. En las tribunas, los reyes saludaban como anunciando que este territorio pasaría a ser suyo en los siguientes noventa minutos.

Suecia, tal vez envalentonada por la goleada 5-1 ante Túnez en su debut, trató de ir a la presión. Pero Países Bajos aprovechó el riesgo que se tomó el rival para romper sus líneas.

“Estoy muy satisfecho, sobre todo por la forma como jugamos. Hemos creado muchas ocasiones”, resaltó Koeman.