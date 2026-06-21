La Fiesta de los cuerpos (algo mejor que fingir demencia)

Ocurrió hace unos meses cuando un cura DJ reunió a decenas de miles de personas en el obelisco para homenajear al Papa Francisco y rememorar aquella famosa exhortación a la juventud: “Hagan lío”. Por un motivo muy diferente, pero en la misma sintonía, pocos días atrás un millón de personas se hizo presente para despedir a un músico que, con su arte, logró que muchos -pero muchos- salieran del encierro, encontraran amigos, y dieran rienda suelta al disfrute de sus cuerpos en movimiento. Como si ese Hacer lío consistiera en salir de las pantallas para conectarse con el Otro a partir de lo que la Vida -sea el dolor, sean las alegrías- tuviera para ofrecer.

Y ahora el Mundial. Una Fiesta. Un país sumido en una crisis política, social y económica de alcances impredecibles se toma un respiro para celebrar. Y de la mejor manera. Porque quizás el “Hagan lío” de Francisco hoy se traduzca como: dejá el celu, juntate con pares, amigos, familia, vecinos y abrácense, registren al prójimo, salgan por las calles, canten, griten, sonrían. Gente, tenemos un país donde el mayor índice de suicidios corre por cuenta de púberes y adolescentes. Un país donde se ha trastocado la pirámide poblacional. Por primera vez el segmento joven es menor a la franja de los cincuenta. Un país donde los cuerpos que caminan solo levantan la vista del celular para no llevarse por delante a los cuerpos que yacen en las veredas. Y entonces, la Fiesta. El gol. La alegría. Podríamos decir que estamos locos mal. O sea, fingiendo demencia. Ok. Prefiero la otra. Prefiero considerar que estamos locos bien. Hay algo para festejar y lo aprovechamos, Algo auténtico. Este país habla fútbol: la dejó pasar; la puso en el ángulo; se abrió de gambas; no me dio pelota; juega para la tribuna; le falta un jugador y tantísimas frases más que atestiguan el nervio vibrante de un país moldeado -entre muchos otras escenarios- con la “redonda”. Y si ¡Hagan lío! Porque la clavó en el ángulo. Llegó el Messi – as. Un argentino de treinta y nueve años es por unos minutos el centro de la atención mundial. Un absoluto fuera de serie. Quizás el más grande deportista de todos los tiempos y de todas las disciplinas. Más que la velocidad de Usain Bolt, más que las cuatro medallas de Jesse Owens, más que el arte pugilístico de Muhammad Alí, la puntería de Michael Jordan, los impecables estilos de Mark Spitz o las piruetas de Nadia Comaneci. Un argentino. Y entonces la locura. Gritar, saltar, agarrarse. Con los hombres, con las mujeres, con los pibes y las pibas. Qué bueno. Qué bueno que los chicos y chicas tengan ese estímulo para encontrarse a jugar. Para así reconocerse como socios de una pasión, y jamás como Sociedades Anónimas. Algo más:

Tras destacar que no se trata “del lugar que al juego corresponda entre las demás manifestaciones de la cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece un carácter de juego”, Johan Huizinga propone considerar –junto al homo faber- un homo ludens como rasgo distintivo de la esencia humana. A partir de allí, la poesía, la guerra, lo sacro y hasta el saber “portan esta función llena de sentido”. Este lúcido historiador holandés no se privó de citar a Platón para demostrar que la filosofía misma se nutre del carácter agonístico propio de los mitos y diálogos socráticos: “Hay que proceder seriamente en las cosas serias y no al revés. Dios es, por naturaleza, digno de la más santa seriedad. Pero el hombre ha sido hecho para ser un juguete de Dios, y esto es lo mejor en él. Por esto tiene que vivir la vida de esta manera, jugando los más bellos juegos…”.

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El fútbol atesora una reserva simbólica de inmenso valor. Que esta gesta nos brinde la oportunidad de jugarnos por algo mejor que el odio y el resentimiento incentivados por quienes hacen del insulto su único argumento. Hagamos lío.

* Psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Profesor Nacional de Educación Física.