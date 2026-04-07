España 82: el colapso del Brasil de Santana ante el instinto letal de Paolo Rossi en Sarriá

El 5 de julio de 1982, el Estadio de Sarriá fue testigo de uno de los choques más determinantes en la historia de los Mundiales. La selección de Brasil, dirigida por Telê Santana, llegaba como la gran favorita tras desplegar un juego vistoso y ofensivo que cautivó a los especialistas.

Aquella formación brasileña contaba con figuras de la talla de Zico, Sócrates y Falcão, quienes personificaban el "fútbol arte". Italia, por el contrario, arribaba cuestionada por una primera fase irregular, donde apenas logró clasificar tras encadenar tres empates consecutivos.

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El encuentro comenzó con una intensidad asfixiante que descolocó al equipo sudamericano desde el inicio. Apenas a los cinco minutos de juego, Paolo Rossi conectó un centro de Antonio Cabrini para abrir el marcador, silenciando a los miles de fanáticos brasileños presentes.

Brasil reaccionó rápido mediante su capitán Sócrates, quien igualó tras una asistencia quirúrgica de Zico a los doce minutos. Sin embargo, el orden defensivo italiano y la capacidad de contragolpe de la "Azzurra" mantuvieron la tensión constante sobre el arco de Waldir Peres.

En el libro El fútbol a sol y sombra, el escritor Eduardo Galeano describe la eficacia del delantero italiano en aquel certamen de 1982. "Rossi no parecía un goleador de raza, pero tenía la habilidad de estar siempre en el lugar exacto para castigar el error", señaló el autor.

Paolo Rossi

Un error en la salida de Toninho Cerezo permitió que Rossi interceptara un pase y marcara su segundo gol personal a los 25 minutos. Este tanto golpeó la confianza de los brasileños, que se vieron obligados a buscar el empate bajo un clima de nerviosismo poco habitual.

El impacto táctico de Enzo Bearzot y el fin del fútbol lírico

La segunda mitad mostró a un Brasil volcado al ataque, fiel a su filosofía de no especular con el resultado pese a que el empate les servía. Falcão logró la igualdad parcial a los 68 minutos con un potente remate de media distancia que parecía sellar la clasificación brasileña.

No obstante, la estrategia del técnico Enzo Bearzot priorizó el marcaje personal sobre Zico, tarea encomendada al aguerrido Claudio Gentile. La presión italiana asfixió la creatividad del mediocampo rival, forzando fallos estructurales en la última línea de la defensa de Santana.

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A falta de quince minutos para el final, un tiro de esquina derivó en una serie de rebotes que Paolo Rossi aprovechó para firmar su triplete. Con el 3-2 definitivo, Italia rompió los pronósticos mundiales y eliminó a un equipo que muchos consideraban invencible en España.

El arquero Dino Zoff fue fundamental en los minutos finales, realizando una parada milagrosa sobre la línea tras un cabezazo de Oscar. Según el historiador Brian Glanville en The Story of the World Cup, esa intervención evitó el empate y confirmó la caída del modelo brasileño.

La prensa internacional bautizó este suceso como "La Tragedia de Sarriá", marcando un antes y un después en la concepción del fútbol competitivo. Para Brasil, significó el fin de una era romántica donde la estética del juego prevalecía por encima del pragmatismo de los resultados.

Aquel partido impulsó a Italia hacia su tercer título mundial

Aquel partido impulsó a Italia hacia su tercer título mundial, venciendo posteriormente a Polonia en semis y a Alemania en la gran final. Paolo Rossi terminó como el máximo goleador del torneo y obtuvo el Balón de Oro, tras haber pasado meses inactivo por una sanción previa.

Las crónicas de la revista El Gráfico de la época destacaron que la caída de Brasil representó un golpe emocional para el espectador neutral. La eficacia de Italia demostró que la solidez colectiva podía imponerse al talento individual más brillante del planeta fútbol.

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El estadio, hoy demolido, quedó en la memoria colectiva como el escenario donde murió el fútbol más vistoso de la década del ochenta. Los jugadores brasileños abandonaron el campo entre lágrimas, conscientes de que habían perdido una oportunidad irrepetible en su historia.

Finalmente, el impacto de Rossi en Barcelona 82 se mantiene como el máximo ejemplo de resiliencia deportiva en torneos de corta duración. Su capacidad para definir un destino nacional en apenas noventa minutos transformó la narrativa de aquella Copa del Mundo española.