Exequiel Zeballos volvió a sumar minutos con Boca tras dos meses de su lesión y lo hizo de manera discreta. Tan solo jugó 20 minutos y no pudo hacer la diferencia ante un partido de alto vuelto y una carga emocional enorme, por lo que desde Cueste lo que Cueste sembramos una duda ¿volverá aquel Changuito en buena forma o volvió el Bicicletero?

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Zeballos fue quien a finales de 2025 se puso el equipo al hombro. Recuperado, acompañado y apoyado por Miguel Ángel Russo, fue quien llevó al equipo de La Ribera al cierre ilusionante del año pasado, donde el Xeneize cayó en el mata-mata. Justamente Claudio Úbeda fue quién quedó señalado en esa eliminación por remplazar al siete, cambio que hasta hoy los hinchas le recuerdan al sifón.

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De todas maneras, el Chango tuvo un buen inicio de 2026 donde en tres partidos hizo una asistencia y un gol, pero una lesión en el entrenamiento lo dejó apartado de todo encendió la alarma. El Wing tiene calidad de sobra para hacer la diferencia, pero hoy el Xeneize juega de memora y el siete deberá correr de atrás para meterse en el once. Ante Independiente, fue suplente, pero aún así tuvo la oportunidad de sumar minutos que no serán recordados.

¿El Chango o el Changuito?

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El Xeneize se prepara para River este finde, pero más allá del futuro inmediato, La Bombonera necesitará un Zeballos en forma para afrontar todas las competencias, entre ellas, La Copa Libertadores, única obsesión del hincha, de los jugadores y la dirigencia.

Ya conocimos ambas versiones del jugador de Boca: el regateador que quiere hacerse ver y el rebelde imparable que puede empujar al equipo. La pregunta es ¿Qué Zeballos veremos en 2026?

LT.