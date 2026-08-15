Ferran Torres, el héroe de la final del Mundial, cambia de club: deja Barcelona y se va a PSG

El llamado de Luis Enrique, su antiguo director en el seleccionado y además el de sus iniciios como profesional, lo sedujo y Ferran Torres, el delantero de la selección española que se convirtó en gran protagonista de la final del Mundial 2026 contra Argentina al marcar el único gol del partido al comienzo del segundo tiempo suplementario, pasará de Barcelona al PSG francés, en una suma aproximada de 58 millones de dólares. Firmará un contrato por 5 temporadas.

El atacante de 26 años, que surgió del Valencia, con un paso por Manchester City de Inglaterra antes de llegar al Barça en 2021, tenía contrato hasta mediados de 2027 con el club catalán pero en los últimos días había manifestado que podía interrumpir ese vínculo para marcharse en busca de otros desafíos.

En una entrevista durante una gira promocional en Estados Unidos señaló que "tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta". Dejaba la puerta abierta para irse.

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En las dos últimas temporadas, quien lleva como apodo "Tiburón, convirtió 40 goles en 94 partidos que disputó por todas las competiciones. En Barcelona fue el máximo anotador del equipo, con 16 tantos en la temporada 2025-2026.

Usará la 9 y llega para ocupar el lugar de Ramos

El español, quien marcó el gol decisivo el 19 de julio en Nueva Jersey para darle a España su segunda Copa del Mundo de la historia, tendrá que pelear un puesto en el ataque de PSG aunque atributos y pergaminos no le falten. Será una alternativa a Ousmane Dembelé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, quienes en la última temporada se consolidaron como el trío titular de atacantes del PSG.

Su llegada cubrirá la vacante que dejó el portugués Gonçalo Ramos, quien fue transferido al Milan de Italia en 75 millones de euros (86 millones de dólares). Usará la camiseta 9.

Torres se transformó en el cuarto refuerzo para el actual poseedor de la Liga de Campeones de Europa. Antes había incorporado a los internacionales franceses Maghnes Akliouche y Lucas Digne y también a Alessandro Longoni, joven arquero italiano.

El último miércoles PSG inició su temporada con un primer trofeo, la Supercopa de Europa, y podría levantar otro, el Trofeo de Campeones -Supercopa de Francia- el domingo ante el Lens, donde podría tener sus primeros minutos Ferran, que ya participó este sábado en su primer entrenamiento.