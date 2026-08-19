Fuerte carta de "Chiqui" Tapia por las teorías conspirativas sobre la final: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

A un mes de la final del Mundial que Argentina disputó ante España, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó a quienes acusaron a la Selección argentina de haberse "entregado" en ese partido y reclamó que pidan disculpas por esas versiones.

“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, escribió Tapia al comienzo de su publicación.

El dirigente cuestionó que, transcurrido un mes desde aquella definición, ninguno de quienes difundieron esas acusaciones haya reconocido un error.

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“Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”, sostuvo.

Tapia diferenció entre un error y una acusación que, según afirmó, fue sostenida pese a la falta de pruebas. “Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, señaló.

El mensaje de Tapia contra las acusaciones a los jugadores

En otro tramo de su descargo, el titular de la AFA defendió a los futbolistas y al cuerpo técnico y cuestionó a quienes, según su interpretación, intentaron afectar la imagen del equipo.

“Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, expresó.

Tapia también apuntó directamente contra quienes calificaron de “traidores” a los integrantes del plantel.

“De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado”, afirmó.

El presidente de la AFA advirtió además que el paso del tiempo no debería servir para dejar atrás esas acusaciones sin una explicación.

“No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, sostuvo.

“Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar”

Sobre el final de su publicación, Tapia reivindicó la actuación de los jugadores, el cuerpo técnico y los colaboradores de la Selección y aseguró que mantienen “la frente en alto” pese a las críticas.

“Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa”, escribió.

Luego, remarcó que los integrantes del seleccionado conocen el esfuerzo realizado durante la final: “Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie”.

“Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, concluyó Tapia.