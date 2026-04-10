El Fútbol Argentino retoma su agenda tras la primera semana de copas internacionales y presenta un espectacular menú de fin de semana. Boca recibirá a Independiente el sábado, mientras que River visitará a Racing el domingo.

Independiente y Racing vuelven al ruedo local luego de la gran victoria roja en el Clásico de Avellaneda, mientras que para Boca y River esta jornada representará la previa al Superclásico del domingo 19.

Los enfrentamientos entre grandes rememoran historias destacadas del Fútbol Argentino, y en Cueste lo que Cueste rememoraron cuatro grandes partidos contemporáneos.

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Arranca la Fecha 14 del Torneo Apertura: quiénes juegan este viernes

Los partidos más destacados en la Fecha 14 del Apertura 2026

Sábado 11 de abril

15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)

19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)

Lunes 13 de abril

19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)

21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)

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