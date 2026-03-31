Historias de Repechaje: sudamericanos y europeos ante su última chance Mundialista

El Mundial 2026 conocerá a sus 48 participantes en las próximas horas, ocupando los últimos seis casilleros con cuatro clasificados desde Europa y dos del Torneo Clasificatorio de FIFA.

UEFA disputa cuatro finales en simultáneo con toda la tensión puesta en Italia, que intentará volver a la Copa del Mundo tras dos frustrantes ausencias.

Se definen los últimos clasificados al Mundial 2026: Italia y Bolivia a todo o nada en el repechaje

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En México se resolverán los repechajes intercontinentales de la FIFA, con Bolivia representando a CONMEBOL con la ilusión de jugar el Mundial por segunda vez.

Con formatos que fueron variando en el tiempo, los Repechajes al Mundial dejaron historias de éxito y fracaso para grandes selecciones y destacados futbolistas.