martes 31 de marzo de 2026
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

Historias de Repechaje: sudamericanos y europeos ante su última chance Mundialista

Se definen los últimos lugares para la Copa Mundial 2026 con una serie de repechajes que recuerdan grandes historias de la Cita Máxima.

Repechajes al Mundial en Cueste lo que Cueste
Repechajes al Mundial en Cueste lo que Cueste | Bravo TV
Román Iucht
Román Iucht

El Mundial 2026 conocerá a sus 48 participantes en las próximas horas, ocupando los últimos seis casilleros con cuatro clasificados desde Europa y dos del Torneo Clasificatorio de FIFA.

UEFA disputa cuatro finales en simultáneo con toda la tensión puesta en Italia, que intentará volver a la Copa del Mundo tras dos frustrantes ausencias.

Se definen los últimos clasificados al Mundial 2026: Italia y Bolivia a todo o nada en el repechaje

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En México se resolverán los repechajes intercontinentales de la FIFA, con Bolivia representando a CONMEBOL con la ilusión de jugar el Mundial por segunda vez.

Con formatos que fueron variando en el tiempo, los Repechajes al Mundial dejaron historias de éxito y fracaso para grandes selecciones y destacados futbolistas.

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