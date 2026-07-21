Indumentaria mundialista: las casacas de selecciones nacionales que marcaron una época

La vestimenta en los torneos internacionales dejó de ser un simple distintivo para los jugadores. Desde mediados del siglo pasado, ciertas camisetas adquirieron un peso histórico enorme, trascendiendo las canchas para instalarse de forma definitiva en la cultura popular y el mercado global.

El sociólogo David Goldblatt señala en su célebre libro The Ball is Round que "los uniformes operan directamente como banderas en movimiento". Este fenómeno comenzó a ser notorio durante la década de los setenta gracias a la masificación progresiva de las transmisiones televisivas en vivo.

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Brasil exhibió en México una de las camisetas más reconocibles de todos los tiempos. Aquel vibrante tono amarillo, combinado con detalles en color verde, cautivó visualmente a millones de espectadores que presenciaban por vez primera una transmisión televisiva con altos estándares de nitidez.

El diseño brasileño de esa época, fabricado por la marca local Athleta, carecía de logotipos comerciales ostensibles. La simpleza de su confección de algodón puro resaltaba el escudo de la confederación nacional, transformando esa prenda específica en el estándar estético de la excelencia.

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Cuatro años más tarde, la selección de los Países Bajos irrumpió con un tono naranja brillante que generó gran revuelo. El equipo apodado la Naranja Mecánica revolucionó la táctica y estableció una vestimenta distintiva que rompió los esquemas cromáticos convencionales durante esa misma época.

Croacia presentó en 1998 después su famosa indumentaria a cuadros rojos y blancos

Johan Cruyff protagonizó un hecho inédito relacionado con esa misma prenda. Por tener un contrato de patrocinio personal, exigió que su camiseta tuviera únicamente dos tiras negras en las mangas en lugar de las tres de la firma proveedora, inaugurando el poder de los atletas sobre el marketing.

En la década de los ochenta, el coleccionista Neal Heard documentó cómo los fabricantes empezaron a aplicar nuevas tecnologías. Según detalla su obra, "las telas sintéticas sustituyeron al algodón pesado, ofreciendo prendas muchísimo más livianas para la transpiración de los atletas de elite".

El modelo azul que usó Argentina ante Inglaterra en México 1986 es un hito insoslayable. La indumentaria se adquirió de urgencia en tiendas locales, pues el entrenador juzgó que la tela original era demasiado gruesa para afrontar el agobiante calor del mediodía azteca durante el gran torneo.

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Bordaron escudos artesanales y plancharon números plateados propios del fútbol americano en la espalda de los jugadores. La brillante actuación individual en aquel partido convirtió a esa vestimenta improvisada en una de las reliquias más codiciadas y valiosas para cualquier fanático del mundo.

Para el torneo disputado en Italia en los años noventa, la selección alemana introdujo un patrón gráfico que cambiaría la industria. Una atrevida banda tricolor cruzaba su pecho en forma escalonada, rompiendo con las clásicas líneas e inaugurando la era de la sublimación textil deportiva actual.

El especialista británico Neal Heard explica nuevamente que este modelo alemán permitió a las marcas descubrir un mercado nuevo. La camiseta dejó de ser un mero artículo para jugar, transformándose en una prenda urbana muy atractiva que los aficionados querían lucir en su vida social cotidiana.

Francia organizó y ganó el torneo en mil novecientos noventa y ocho utilizando un uniforme azul con gruesas líneas

Croacia presentó cuatro años después su famosa indumentaria a cuadros rojos y blancos, inspirada libremente en su escudo nacional. Este diseño tan ajeno a los convencionales bastones verticales dotó al conjunto balcánico de una fuerte identidad visual que perdura inalterable hasta nuestros días.

Otro caso excepcional fue el de Nigeria con sus patrones verdes zigzagueantes que evocaban fuertemente el arte tradicional africano. Esta audaz propuesta no solo fue un verdadero éxito arrollador de ventas internacionales, sino que marcó el camino hacia el diseño contemporáneo altamente detallado.

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Francia organizó y ganó el torneo en 1998 utilizando un uniforme azul con gruesas líneas horizontales blancas y rojas. El fabricante reeditó este diseño específico basándose en el modelo utilizado durante los años ochenta, apelando de manera directa a la nostalgia local.

Camerún intentó participar en el primer certamen asiático con un innovador uniforme sin mangas que mejoraba notablemente la ventilación corporal. La máxima autoridad del fútbol mundial prohibió esta prenda particular antes del torneo, obligando al equipo africano a coser mangas negras adicionales.