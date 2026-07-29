Infantino dio 53 días a las federaciones para respaldar su plan de abrir el Mundial a inversores privados

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, les dio un plazo de 53 días a las 211 federaciones afiliadas para respaldar un proyecto que permitirá incorporar inversores privados al negocio comercial del Mundial y de las demás competencias organizadas por la entidad.

Según una carta enviada a las asociaciones, el plazo vencerá el 19 de septiembre de 2026. Las federaciones que acompañen la propuesta podrán acceder desde el 1° de enero de 2027 a un nuevo paquete de financiamiento que, en total, superaría los US$ 10.000 millones.

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La oferta contempla que cada federación pueda recibir hasta US$ 40 millones durante el ciclo 2027-2030. La cifra se divide en un pago extraordinario de hasta US$ 20 millones para proyectos especiales y otros US$ 20 millones correspondientes al programa FIFA Forward.

En caso de que el proyecto sea rechazado, se mantendría un esquema previamente previsto de aproximadamente US$ 10 millones por asociación, dentro de un paquete global de US$ 2.700 millones. Esto representaría una reducción del 75% respecto del financiamiento máximo ofrecido por Infantino.

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La propuesta deberá contar con el respaldo de más de la mitad de las asociaciones miembro y posteriormente ser aprobada por el Consejo de la FIFA. El fondo extraordinario solo estaría disponible para las entidades que decidan participar antes de la fecha límite.

En qué consiste FIFA Forward Enterprise

El proyecto prevé crear FIFA Forward Enterprise, una nueva empresa controlada por la FIFA, que agrupará los derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas, licencias y la organización comercial de los torneos.

La compañía tendría una valuación cercana a los US$ 20.000 millones y podría vender hasta el 20% de sus acciones a inversores externos. La FIFA buscaría recaudar hasta US$ 4.200 millones, aunque conservaría la mayoría accionaria y el control sobre las competencias y las decisiones deportivas.

Desde la conducción del organismo sostuvieron que los fondos obtenidos serán reinvertidos en el desarrollo del fútbol, principalmente en infraestructura, selecciones nacionales, fútbol juvenil, entrenadores y competencias femeninas.

La FIFA busca captar hasta US$4.200 millones de inversores privados

Sin embargo, la UEFA cuestionó el plazo impuesto por Infantino y afirmó que la decisión de retirar el pago extraordinario a quienes no respalden la propuesta “dice todo lo que hay que saber sobre este plan”. También denunció falta de transparencia y consultas previas.

La Confederación Asiática, Concacaf y la Federación Inglesa también manifestaron preocupación por la falta de información sobre el nuevo modelo comercial de la FIFA. Las asociaciones tendrán ahora hasta el 19 de septiembre para definir si aceptan incorporarse al proyecto.

RG