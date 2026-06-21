domingo 21 de junio de 2026
DEPORTES
Copa Mundial 2026

Japón supera con claridad (3-0) a Túnez en el partido N° 1000 de la historia de los Mundiales

El equipo nipón sacó ventaja temprano con un tanto de Daichi Kamada y luego aumentó Ueda. En el segundo tiempo la diferencia se estiró, sin sobresaltos. El duelo es en Monterrey, México, por el Grupo F de la Copa Mundial 2026. Los detalles.

Japón festeja el gol inicial ante Túnez.
Japón festeja el gol inicial ante Túnez. | AFP
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En un partido de connotaciones especiales, porque es el encuentro número 100 en la historia de los Mundiales, en Monterrey Japón se enfrenta a Túnez por el Grupo F de la Copa Mundial 2026.

El equipo nipón sacó ventajas a poco del comienzo con un tanto de Daichi Kamada, en el marco de un duelo parejo en el que el elenco africano también llegó con peligro. En Túnez estrena el cargo de DT del francés Hervé Renard, después de que Sabri Lamouchi fuera destuituido luego de la goleada inicial a manos de Suecia (5-1).

El árbitro rumano Istvan Kovacs quedará en la historia de los Mundiales: le tocó dirigir el partido número 1000, entre Japón y Túnez en el Mundial 2026.
El árbitro rumano Istvan Kovacs quedará en la historia de los Mundiales: le tocó dirigir el partido número 1000, entre Japón y Túnez en el Mundial 2026. (FOTO AFP)

En tanto este domingo, la campeona de Europa, España, buscará dejar atrás su decepcionante empate inicial contra Cabo Verde cuando se enfrente a Arabia Saudí. El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó que sus jugadores se sintieron afectados por las críticas tras ese resultado.

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