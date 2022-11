El ex delantero Sergio "Kun" Agüero estalló de furia durante un streaming al contar que no lo dejaron ingresar a la concentración de la Selección Argentina en la previa del debut de sus excompañeros el Mundial de Qatar 2022.

"Si no quieren que vaya, todo bien, pero que me lo digan en la cara", lanzó el campeón de América en 2021, que tuvo que retirarse a los 33 años por una arritmia cardíaca.

"Quiero saber por qué no me dejaron entrar. Quizá no les gustó alguna vez que opiné de algo, ni idea", expresó Agüero en un streaming que compartió con los comediantes Jero Freixas y Jose De Cabo.

Al explicar la situación, contó: "Voy a ver si puedo ver a los chicos. Es medio raro el tema. No sé, supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me parece raro que me tarden tres o cuatro días. Yo pregunté y viene de arriba. Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron".

El Kun Agüero apuntó a la AFA

“¿Quién te hace la credencial?”, preguntó Freixas, a lo que Agüero respondió: “La AFA. Supuestamente tarda de tres a cuatro días. Me pareció raro. Yo me llevo muy bien con mis compañeros. Les mando mensajes y quedé todo bien con ellos y obviamente no los voy a ir a molestar. Les voy a alentar desde afuera. La única manera es que FIFA me pueda autorizar”.

Y siguió: "Te hacen cosas medias raras que no tienen sentido. Yo sigo con los chicos de WhatsApp y los chicos no tienen la culpa. Siempre hablé (con ellos) y les dije ‘chicos, llego el 18. Cuando les dije ‘mañana voy’, hablé con alguien de ahí y me dijo ‘necesito el pasaporte y la foto’. Se los mandé y me dijo, ‘no puedo en este momento, tardan cuatro días, me dijeron. Al final juegan mañana".

El Kun Agüero viajó al mundial de Qatar 2022 rodeado de hinchas brasileros

"Te da bronca que otros que llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí. Digo, pero ¿cómo? Si acaba de llegar, ¿qué le hiciste la credencial en cinco horas y a mí en cinco días, supuestamente? Mi mensaje fue: ‘Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara’”, aseguró el Kun.

Asimismo, señaló: “Ya está, es tarde, quise verlos (a sus ex compañeros) antes, pero bueno, nada, cosas que pasan, ya está, somos Argentina y estas cosas pasan y tenemos que aprender. Yo no tengo problemas en decirlo. Las cosas, medio raro, extraño porque siempre me porté bien y si había algo que no me gustaba se los decía. Capaz que hay gente que no le gusta que le digan las cosas malas. Ahí todo es medio raro y cada uno se hace el picante y nadie es picante. Ya va haber tiempo para que las cosas estén mejor, supongo”.

"Me invitaron los de España porque conozco a un montón de ellos. Y dije, ‘¿mirá si voy a ir a España y no fui a ver a mis compañeros?’ No, no voy. No gracias por invitarme. Ya fue, mañana (por hoy martes) juegan, que salga todo bien”, dijo.

En ese sentido, argumentó: "Yo vine acá por FIFA, a mí no me invitó nadie. Las entradas las pagué, cuando a otros se las dan gratis. No quiero favores de nadie, siempre lo dije. Pago todo lo que tenga que pagar. Pero bueno, hay cosas que decís qué rara toda esta situación”.

"Yo digo la verdad. Si quieren que me escriban y digan lo que quieran porque estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo. Y lo digo, de la AFA. Parece que esto es un laberinto, que me están gambeteando de un lado para el otro”, siguió criticando el Kun.

De todas maneras, volvió a aclarar que el problema no es con sus excompañeros: “Están descansando, yo estuve ahí, no es lo mismo, yo cuando era jugador no te gustaba, porque mañana juegan, después viene el estrés, nervios ansiedad, queremos estar tranquilos y nadie quiere que los vengan a molestar. Al otro día, masajes, entrenamientos, descansar y comer. Entrás en un proceso de cada tres días jugas. Era antes o en un momento que haya cinco o seis días para el próximo partido, pero ya no hay y acá está todo muy pegado. Los entiendo, sé que si voy no pasa nada, pero siento que estoy molestando. Ellos tienen su rutina, yo estuve ahí y están en otra. Cada uno tiene su rutina”.

El aliento del Kun Agüero para el debut de Argentina ante Arabia Saudita

“Yo también quiero ver a los muchachos. Soy amigo de Leo, Otamendi, De Paul, del Papu. Tenemos un grupo y todavía estoy. Hace años que tenemos ese grupo”, recalcó y luego dejó un tuit en apoyo al equipo: “Siempre a full con Argentina y con esta selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos. Vamos Argentina”.

"Igual ya está. Ahora hay que alentar", cerró el ex goleador, quien hizo alusión al tiempo que demora el proceso de acreditación y a que algunas personas pudieron entrar a la Universidad de Qatar, donde se encuentra alojada la delegación nacional, y él no.

Agüero viajó el jueves pasado hacia Qatar para estar presente en el Mundial, ya alejado de la actividad profesional, y durante el vuelo protagonizó una escena bastante graciosa. Es que en sus redes sociales demostró todo su fastidio a raíz de que compartió vuelo con un grupo de hinchas de Brasil que no paraban de cantar.

"Todo el viaje así", exclamó el "Kun" en sus redes sociales con un video donde muestra su viaje y de fondo los canciones alentando a la "canarinha".

