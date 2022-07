Galería de fotos: así es la lujosa mansión del "Kun" Agüero por la que pagó US$ 15 millones

Sergio “Kun” Agüero decidió instalarse en Miami, Estados Unidos, y para ello compró una mansión valuada en 15 millones de dólares.

Luego de haber sido forzado a dejar la actividad futbolística por una arritmia coronaria, el ex jugador de Independiente, Manchester City, Barcelona y la Selección Argentina se mudó a la lujosa propiedad, Sofía Calzetti.

El show del Kun Sergio Agüero, de futbolista exitoso a influencer y streamer.

Los registros de propiedad muestran que Slak Casa Miami, una entidad dirigida por Agüero, pagó US$ 15 millones por la mansión frente al mar en 900 South Northlake Drive en Hollywood.

JPMorgan Chase, con sede en la ciudad de Nueva York, otorgó un préstamo de US$ 10 millones a la entidad de Agüero, según el medio neoyorkino The Real Deal.

La mansión del “Kun” tiene 9 habitaciones, 13 baños, un gimnasio, un cine privado, un sauna, un amplio garaje para cuatro vehículos, una piscina con vista al mar y una bajada exclusiva a la playa. La casa de huéspedes separada cuenta con 2 dormitorios y 2 baños.

Además cuenta con un muelle para botes de hasta 80 pies, un muelle plegable para 3 motos acuáticas y auxiliares, bodegas, cancha de tenis y gimnasio. En esa casa, Agüero aprovechó celebrar su cumpleaños número 34.

"No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados”, confesó el futbolista ante Gonzalo Banzas en Twitch.

