La Aprevide postergó el partido ante Platense

El partido que Independiente debía disputar mañana ante Platense fue suspendido por la Aprevide. En una resolución que publicó anoche, la entidad encargada de la seguridad en el deporte explica que pedirá “la reprogramación del encuentro dispuesto para el día domingo 24 de agosto de 2025, a las 20:30 horas, entre el Club Atlético Independiente y el Club Atlético Platense, en atención a la falta de tiempo para dar cumplimiento a lo aquí establecido”.

Lo que propone la Aprevide es la creación de una Comisión Técnica Evaluadora conformada con personal de la Aprevide, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del Club Atlético Independiente, de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Conmebol con el objetivo de analizar los episodios del miércoles pasado y realizar las gestiones para evitar que en el futuro se vuelvan a repetir hechos tan graves.

Como la Aprevide propuso un plazo de 72 horas para la creación de esa comisión, el partido de mañana se postergará. Desde el club publicaron en la red social X la respuesta a la resolución: “Aceptamos la solicitud de la Aprevide para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga”.

El comunicado de Independiente agrega: “Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo”.

La previa. Horas antes de la determinación de la Aprevide, el Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda, a cargo del juez José Luis Arabito, había resuelto que Independiente podía disputar el partido ante Platense en el estadio Libertadores de América, pero a puertas cerradas.

La resolución se dictó en respuesta a la solicitud de la Fiscalía N°4 de Avellaneda, que investiga los hechos violentos registrados en el marco de la Copa Sudamericana. En la presentación cautelar, se pidió la clausura preventiva del estadio para partidos con público, habilitando su uso únicamente sin espectadores o en otro escenario.

La medida fue anticipada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien en declaraciones radiales confirmó que el fiscal había solicitado la clausura tras detectar “manchas hepáticas arteriales en la tribuna”, lo que obliga a realizar pericias.