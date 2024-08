El exentrenador de fútbol sueco Sven-Göran Eriksson se despidió de la vida debido a que padece un cáncer de páncreas en etapa terminal, ante lo que reconoció que tiene "miedo a morir". Sin embargo, envió un mensaje a todos sus seguidores, a quienes pidió que “no lamenten” su fallecimiento cuando suceda, sino que “sonrían”.

Sus dichos tuvieron lugar en una entrevista que formará parte del documental producido por Amazon Prime Video "Sven", que se estrenará este viernes en Reino Unido y en el que se reconstruye su carrera deportiva.

"Tuve una buena vida, sí. Creo que todos tememos el día de nuestra muerte. Pero la vida también se trata de la muerte", profundizó el exDT de 76 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El cáncer afecta cada vez más a los menores de 50 años y una de las hipótesis apunta a los microplásticos

Sin pelo debido al tratamiento médico que recibe y desde su casa en el pueblo sueco en el que se crió, Erikkson expresó su deseo póstumo, relacionado con la forma en que añora que lo recuerden quienes lo conocieron: "Espero que al final la gente diga: ‘Sí, era un buen hombre’. Pero no todos dirán eso. Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentó hacer todo lo posible. No se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, fue fantástico cuidarlos. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla!".

Según informó el diario británico Daily Mail, la enfermedad del hombre lo llevó a regresar a su pueblo natal de Sunne, "donde reconectó con su familia". "Es un lugar maravilloso, que me calma. Detrás de las montañas se crió mi padre. Y allí adelante está Thornsby, donde yo crecí. Y esto es Sunne, donde nací", describió.

La residencia en la que habita junto a su pareja, Yaniseth Bravo, se encuentra a orillas del lago Övre Fryken, lugar que proyecta como el sitio en el que descansarán sus restos. "Siempre pensé que es un lugar estupendo para dormir. Aquí podrían tirarse incluso mis cenizas. Se siente como si fuera mi casa”, relató.

Eriksson dio a conocer su diagnóstico en enero de este año, el cual le llegó luego de cinco episodios cardíacos. Además, adelantó que "con suerte" le queda un año de vida. "En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos. Resistiré mientras pueda. En vez de quedarme en casa sentado quejándome por tener mala suerte, prefiero tener una visión positiva y no ceder a la adversidad”, sostuvo en una entrevista con la radio pública sueca.

Además, brindó detalles sobre el tratamiento que está realizando a raíz del cáncer: "La vida no es al 100%. Me dieron inyecciones durante muchos meses, pero ahora los médicos cambiaron a las píldoras. Tienen muchos efectos colaterales en la garganta y la nariz, pero es parte de todo esto y puedo vivir con eso. Sé que la vida no durará para siempre, pero estoy ok”.

“Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo. Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en eso”, aseguró Eriksson, que precisa la ayuda de sus hijos para movilizarse. “Los médicos no saben desde cuándo estoy así. Puede ser un mes o un año. Ahora podés engañar a tu cerebro. Ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque ésta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado. Pero puedo hacer algo bueno con eso”, describió.

En el documental también participó su hija Lina: “Pude reconectar con mi papá hace muy poco, y tengo una relación muy diferente a la que tuve cuando era adolescente. Te das cuenta del valor de la vida. Y de que lo que pensabas que era importante no lo es tanto. Es muy difícil imaginar una vida sin él”.

Sumado a esto, brindaron testimonio figuras clave en la vida del exentrenador como David Beckham, a quien dirigió en el seleccionado de Inglaterra. “Lo amé desde el día uno. Me hizo capitán. La confianza que tenía en mí era muy importante. La forma en que protegía a los jugadores, la forma en que los trataba, era un soplo de aire fresco. Lo que hizo por mí fue increíble”, resaltó el exmediocampista.

La trayectoria de Sven-Göran Eriksson

Nacido el 5 de febrero de 1948 en Sunne, Eriksson se destacó como entrenador después de una modesta carrera como defensor. En 1977 se convirtió en técnico del Degerfors IF, equipo con el que encadenó éxitos y comenzó a llamar la atención de clubes más importantes.

Después dirigió al IFK Göteborg, antes de encontrar el reconocimiento internacional al frente del Benfica portugués en 1982. Ese puesto le abrió numerosas puertas, siendo que dirigió a Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio en Italia, y a Manchester City y Leicester en Inglaterra, así como los seleccionados de México, Costa de Marfil y Filipinas, entre otros conjuntos.

Sumado a esto, fue el primer extranjero en conducir al seleccionado inglés, con el que llegó a los cuartos de final en los Mundiales de Corea del Sur-Japón 2002 y Alemania 2006. En el primero, su conjunto venció 1-0 a Argentina en la segunda fecha del grupo F, derrota que terminó siendo clave en la eliminación del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

Unos meses antes de dar a conocer su diagnóstico, el sueco había puesto fin a su carrera por problemas de salud. Su última tarea la desempeñó en el Karlstad de su país, como director deportivo. En tanto, en febrero de 2023, había anunciado que no aparecería más en público. Sin embargo, tras hacer público que padecía cáncer, participó de varios homenajes que le realizaron, entre otros, el Liverpool, el club que contó le quedó pendiente conducir, el Benfica y el IFK Göteborg de su país.

mb / ds