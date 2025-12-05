La Copa del Mundo se acerca a los 100 años de historia, y la Selección Argentina de fútbol ocupa un lugar de privilegio en el repaso histórico.

Todo fue mutando edición por edición: sorteos, forma de disputa, cantidad de participantes. Pero entre Francia 1998 y Qatar 2022 se construyó el formato más duradero de todos los tiempos, con 32 selecciones y siete partidos para llegar a lo más alto.

Todos los grupos de la Selección Argentina en la historia de los Mundiales

Uruguay 1930

Argentina, Chile, Francia, México

Suecia 1958

Argentina, Irlanda del Norte, Alemania Federal, Checoslovaquia

Chile 1962

Argentina, Hungría, Inglaterra, Bulgaria

Inglaterra 1966

Argentina, Alemania Federal, España, Suiza

Alemania 1974

Argentina, Polonia, Italia, Haití

Argentina 1978

Argentina, Italia, Francia, Hungría

España 1982

Argentina, Bélgica, Hungría, El Salvador

México 1986

Argentina, Italia, Bulgaria, Corea del Sur

Italia 1990

Argentina, Camerún, Rumania, Unión Soviética

Estados Unidos 1994

Argentina, Nigeria, Bulgaria, Grecia

Francia 1998

Argentina, Croacia, Jamaica, Japón

Corea-Japón 2002

Argentina, Suecia, Inglaterra, Nigeria

Alemania 2006

Argentina, Holanda, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro

Sudáfrica 2010

Argentina, Corea del Sur, Grecia, Nigeria

Brasil 2014

Argentina, Nigeria, Bosnia, Irán

Rusia 2018

Argentina, Croacia, Nigeria, Islandia

Qatar 2022

Argentina, Polonia, México, Arabia Saudita

*Corresponde a Primera Fase y Fase de Grupos.

NZ