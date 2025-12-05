viernes 05 de diciembre de 2025
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

La Selección Argentina en los Mundiales: todos los sorteos y formatos de la historia

La Selección Argentina conocerá su hoja de ruta para el Mundial 2026, una edición que romperá los moldes de la Copa del Mundo con formato y cantidad de participantes inéditos.

Argentina vs Polonia en los grupos de Qatar 2022
Argentina vs Polonia en los grupos de Qatar 2022 | Prensa AFA
Román Iucht
Román Iucht

La Copa del Mundo se acerca a los 100 años de historia, y la Selección Argentina de fútbol ocupa un lugar de privilegio en el repaso histórico.

Todo fue mutando edición por edición: sorteos, forma de disputa, cantidad de participantes. Pero entre Francia 1998 y Qatar 2022 se construyó el formato más duradero de todos los tiempos, con 32 selecciones y siete partidos para llegar a lo más alto.

Todos los grupos de la Selección Argentina en la historia de los Mundiales

Uruguay 1930
Argentina, Chile, Francia, México

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Suecia 1958
Argentina, Irlanda del Norte, Alemania Federal, Checoslovaquia

Chile 1962
Argentina, Hungría, Inglaterra, Bulgaria

Inglaterra 1966
Argentina, Alemania Federal, España, Suiza

Alemania 1974
Argentina, Polonia, Italia, Haití

Argentina 1978
Argentina, Italia, Francia, Hungría

España 1982
Argentina, Bélgica, Hungría, El Salvador

México 1986
Argentina, Italia, Bulgaria, Corea del Sur

Italia 1990
Argentina, Camerún, Rumania, Unión Soviética

Lionel Scaloni palpitó el sorteo del Mundial, reveló su principal preocupación por la Selección Argentina y habló de la Finalissima

Estados Unidos 1994
Argentina, Nigeria, Bulgaria, Grecia

Francia 1998
Argentina, Croacia, Jamaica, Japón

Corea-Japón 2002
Argentina, Suecia, Inglaterra, Nigeria

Alemania 2006
Argentina, Holanda, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro

Sudáfrica 2010
Argentina, Corea del Sur, Grecia, Nigeria

Brasil 2014
Argentina, Nigeria, Bosnia, Irán

Rusia 2018
Argentina, Croacia, Nigeria, Islandia

Qatar 2022
Argentina, Polonia, México, Arabia Saudita

*Corresponde a Primera Fase y Fase de Grupos.

NZ

También te puede interesar
En esta Nota