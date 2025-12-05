La Copa del Mundo se acerca a los 100 años de historia, y la Selección Argentina de fútbol ocupa un lugar de privilegio en el repaso histórico.
Todo fue mutando edición por edición: sorteos, forma de disputa, cantidad de participantes. Pero entre Francia 1998 y Qatar 2022 se construyó el formato más duradero de todos los tiempos, con 32 selecciones y siete partidos para llegar a lo más alto.
Todos los grupos de la Selección Argentina en la historia de los Mundiales
Uruguay 1930
Argentina, Chile, Francia, México
Suecia 1958
Argentina, Irlanda del Norte, Alemania Federal, Checoslovaquia
Chile 1962
Argentina, Hungría, Inglaterra, Bulgaria
Inglaterra 1966
Argentina, Alemania Federal, España, Suiza
Alemania 1974
Argentina, Polonia, Italia, Haití
Argentina 1978
Argentina, Italia, Francia, Hungría
España 1982
Argentina, Bélgica, Hungría, El Salvador
México 1986
Argentina, Italia, Bulgaria, Corea del Sur
Italia 1990
Argentina, Camerún, Rumania, Unión Soviética
Estados Unidos 1994
Argentina, Nigeria, Bulgaria, Grecia
Francia 1998
Argentina, Croacia, Jamaica, Japón
Corea-Japón 2002
Argentina, Suecia, Inglaterra, Nigeria
Alemania 2006
Argentina, Holanda, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro
Sudáfrica 2010
Argentina, Corea del Sur, Grecia, Nigeria
Brasil 2014
Argentina, Nigeria, Bosnia, Irán
Rusia 2018
Argentina, Croacia, Nigeria, Islandia
Qatar 2022
Argentina, Polonia, México, Arabia Saudita
*Corresponde a Primera Fase y Fase de Grupos.
