Lionel Messi y su primer año en París: "cuando llevamos a los chicos al colegio, con Antonela salimos llorando"

A dos días de volver a ponerse la camiseta de la Selección Argentina para disputar la Finalissima ante Italia en el estado Wembley, Lionel Messi se refirió a las posibilidades del equipo en el Mundial de Qatar, la salida del Barcelona y la adaptación en el PSG, el retiro de Sergio "Kun" Agüero y su futuro profesional, entre varios temas.

"Este año no disfruté", reveló el capitán de la Albiceleste en relación a su primera temporada en París tras haber dejado de forma precipitada el club español, en una entrevista íntima que brindó a TyC Sports. “Tenía pensado que todo siga de la misma manera, jugando en el Barcelona, pero con todo lo que pasó fue un año duro", agregó.

"Fue difícil hacer el cambio a esta edad. Para Antonela y para mí fue más difícil que para los chicos. Me acuerdo que el primer día que los llevamos al colegio fue terrible. Salimos los dos llorando. Diciendo qué hacemos acá, qué pasó", dijo, al mismo tiempo que aseguró que afortunadamente para su hijos la adaptación a la escuela y los amigos fue "espectacular".

Llegada al PSG, el Covid y los silbidos

"Eran compañeros nuevos en un lugar que se juega al fútbol diferente. Fue todo nuevo para mí. Empecé tarde la Liga, porque llegué tarde al club y también estuve lesionado. Por una cosa o la otra no podía jugar cuatro partidos seguidos”, recordó la Pulga sobre su arribo a la capital francesa.

En ese sentido, señaló que además de las lesiones, haberse contagiado de coronavirus en los últimos días del 2021, al pasar las fiestas en Rosario junto a su familia, también influyó. "La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo. Mucha tos, dolor de garganta, fiebre. Pero me dejó secuelas".

"No podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones. Apenas volví a entrenar no podía correr. Quería arrancar y como me apuré en mi regreso me terminó perjudicando”.

Por otro lado, se refirió a las consecuencias de la eliminación de su equipo a manos del Real Madrid en la Champions League, que finalmente se consagró campeón. “Lo del Real Madrid nos mató. Me mató a mí y a todo el PSG, porque fue un vestuario que tenía mucha ilusión. Tengo ganas de volver a ganar la Champions, me dio bronca no poder jugar la final”. Y añadió: "No le quito mérito al Madrid, pero hubo equipos que jugaron mejor".

“El enojo de la gente es entendible, porque teníamos un buen equipo. No fue la primera vez que el París se quedó fuera de la Champions. Con Ney (Neymar) fuimos los más señalados, no sé si fue justo o no, pero ya pasó”. "Fue nuevo para mí, es una situación diferente. Nunca me había pasado en Barcelona sino todo lo contrario.

"No me gustó que esté mi familia ahí y que escucharan a la gente silbándome, y que estén mis hijos y que tengan que pasar por eso", admitió. No entendían nada, porque tampoco se dan cuenta del por qué. Sé que sintieron algo", cerró.

La salud del "Kun" Agüero

“No era consciente de lo que le pasó al Kun. Lo vi desde lejos y no entendía lo que pasó hasta que pude hablar con él. Ahí me di cuenta de que pudo ser mucho peor, pero él es una persona especial y por eso lo tomó de esa manera”, afirmó en referencia a la arritmia ventricular que lo llevó a retirarse.

“Habrá sufrido y llorado junto a sus familiares, pero por suerte encontró otro lugar en el que está muy bien", sostuvo. Sin embargo se mostró triste al no poder compartir tiempo junto a su amigo en las concentraciones de la Selección. "Lo extraño mucho. Dormíamos juntos, nos íbamos a bañar juntos, hacíamos todo juntos y se hacía notar siempre”.

La Copa América 2021 y sus sensaciones de cara a Qatar

Luego de la consagración en el estadio Maracaná al vencer a Brasil por 1-0 en la final de la Copa América, el 10 de julio del 2021, Messi dio a conocer que "no se imaginaba" lo que vendría. "Después de tantos años peleando con la Selección y de muchos veranos tristes por las finales perdidas, fue un verano diferente, porque la felicidad fue completa”,

“Hace un tiempo que estoy viviendo un gran momento en ka Argentina. La gente y el periodismo cambió mucho conmigo, porque antes fueron muy críticos. Ahora siento que se habla con más respeto y un respaldo que antes no tenía. Después de haber ganado la Copa América se convirtió todo en algo más hermoso”.

En ese sentido, lo definió como un "lindo recuerdo" pero ahora debe mirar adelante ya que hay "nuevos retos y objetivos. Acerca del Mundial de Qatar, que se desarrollará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, opinó: Sabemos que será un torneo duro, porque México y Polonia tienen un gran equipo. Sabemos que todo el campeonato va a ser difícil, pero a priori preferimos enfrentar a los rivales de mayor nombre más adelante”.

"Ganar en el debut es clave, por todo lo que viene después. El grupo está muy ilusionado, con muchas ganas, y ojalá que salgan bien las cosas”. ”Tenemos un grupo que juega cada partido como si fuera una final", agregó.

Por otro lado, no puso a la Argentina como candidata a ganar la Copa y elogió a Francia, el campeón defensor. "Somos una selección que le puede dar pelea a cualquiera, aunque eso no significa que seamos candidatos a ganar el Mundial. Francia tiene un equipo impresionante, creo que el golpe de la Eurocopa lo hizo más fuerte y será candidata a ganar la copa".

“Es una locura que Italia haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial. Es un equipo histórico y es una lástima que no se haya clasificado. Tengo compañeros y amigos en el equipo, con los que hice muy buena relación y me ayudaron mucho, y lamento que no hayan podido ir al Mundial”.

El homenaje por la muerte de Diego Maradona

En otro tramo de la nota, el astro rosarino contó cómo surgió su idea para brindar su homenaje por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Cuatro días después, el Barcelona enfrentó al Osasuna y Messi cerró la goleada 4-0 con un golazo, entonces se sacó la remera para quedar con la camiseta de Newell's 1993 y la "10" que Diego usó en la Lepra.

"Estaba acostado en la cama, con Antonela y le decía: 'Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo...'. Y yo tengo la parte del museo, con los trofeos, camisetas... Y voy a ver qué hay: fui a buscar una camiseta de la Selección o algo", comenzó diciendo.

"Subí y hay una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justo estaba abierta. Había una silla y arriba estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí (la camiseta) en realidad, ni me acordaba que la tenía. Y la vi así y dije: ‘Ya está’. Fue increíble".

"No venía haciendo muchos goles en esa época y no era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro. Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol y después de la nada apareció esa jugada", recordó.

Messi le contestó a Lewandowski

El capitán argentino y la máxima estrella del fútbol polaco, Robert Lewandowski, disputaron los últimos premios del Balón de Oro, que quedaron para Messi. Tras las críticas del jugador del Bayer Munich, el rosarino lanzó: "Que diga lo que quiera y no me interesa".

"Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia", profundizó. "Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor, simplemente eso", sumó.

De esta manera, postuló al francés Karim Benzema para ganarlo en 2022: "Hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año"

Sus antiguos compañeros de la Selección Argentina

"Muchas veces dijimos que no sólo importa ganar, porque años anteriores hicimos cosas espectaculares que no se valoraron. Fueron muy injustos con el ciclo anterior", expresó sobre la generación de jugadores que logró llegar a las finales del Mundial de Brasil 2014, y las Copas América de 2015 y 2016.

"Dimos todo por la Selección, llegamos a tres finales, pero quedó una sensación rara con ese grupo. Se lo maltrató mucho. La gente fue muy feliz durante todo el Mundial de Brasil y se perdió por un detalle. Está bueno que la gente reconozca lo que se hizo”.

Mundial 2026 y su retiro

"La verdad que pienso en este Mundial y después veré", explicó Lio, que se convertirá en el primer argentino en jugar cinco veces la Copa del Mundo. "Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro", sostuvo.

“No sé cuándo me retiraré. La vez pasada dije que después del Mundial me tengo que replantear un montón de cosas. Por ahora pienso en éste y después veré. Nunca me imaginé que iba a jugar afuera de Barcelona y terminé en París. El fútbol es muy dinámico y puede pasar cualquier cosa”, ejemplificó sin cerrarle la puerta a esa oportunidad.

“Siempre jugué para mí y para ganar. Siempre quise dar lo máximo en cada partido. Después, con todo lo que pasamos en mi familia y todo lo que sufrieron cuando me mataban en la Selección, pienso mucho en ellos. Tuvieron que escuchar muchas mentiras que se decían y nos hicieron mucho daño", concluyó.

