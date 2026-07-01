Los arqueros suplentes que cambiaron la historia de los Mundiales

La historia de las Copas del Mundo suele escribirse a través de sus grandes goleadores, pero existe un misticismo único alrededor de aquellos arqueros que, desde el ostracismo del banco de suplentes, debieron saltar al campo para transformarse en los salvadores de sus respectivas naciones.

El caso paradigmático por excelencia ocurrió en Italia 1990 con Sergio Javier Goycochea. Ante la fractura de tibia y peroné sufrida por Nery Pumpido contra la Unión Soviética, el entonces guardameta de Millonarios de Colombia asumió una responsabilidad que marcaría su carrera para siempre.

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Como detalla el periodista Diego Fucks en su libro El Maracanazo y otros milagros, Goycochea no llegaba con el mayor rodaje, pero su intuición en los penales guió a la Argentina de Carlos Bilardo hasta la final, eliminando consecutivamente a Yugoslavia y a la anfitriona Italia.

Héroes inesperados y estrategias desde el banco en las Copas del Mundo

Cuatro años antes, en México 1986, el seleccionador de la República Federal de Alemania, Franz Beckenbauer, vivió una encrucijada similar. Harald Schumacher era el titular indiscutido, pero una molestia física menor obligó a mantener bajo estricta alerta al veterano Ulrich Stein.

Aunque Schumacher completó el torneo, la presión sobre el banquillo alemán demostró la importancia psicológica del relevo. El rol del arquero suplente exige una preparación mental diferente, donde el deportista debe estar listo para la máxima exigencia sin previo aviso.

Marchegiani respondió con sobriedad en los partidos subsiguientes contra México y Nigeria

En el Mundial de Alemania 2006, la selección de Portugal se topó con una situación límite en los cuartos de final ante Inglaterra. Si bien Ricardo Pereira fue el titular absoluto, el recambio guardado por Luiz Felipe Scolari presionó de forma invisible el rendimiento del rival.

La literatura deportiva, en textos como Fútbol argentino de Osvaldo Bayer, resalta que el arco es el puesto más ingrato del fútbol. Un error condena al titular, pero una desgracia o una estrategia audaz pueden elevar al suplente directo hacia la inmortalidad deportiva.

El Mundial de Brasil 2014 ofreció una variante táctica inédita de la mano de Louis van Gaal. En los cuartos de final entre Países Bajos y Costa Rica, el entrenador neerlandés sustituyó a Jasper Cillessen por Tim Krul en el minuto 120, exclusivamente para la tanda de penales.

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Krul, que había pasado todo el certamen como alternativa, contuvo dos remates costarricenses. El analista Jonathan Wilson, en su célebre obra Historia de los tácticos del fútbol, calificó esta movida como una de las decisiones estratégicas más arriesgadas del siglo.

La Copa Mundial de 1994 en Estados Unidos también tuvo su dosis de drama en las vallas. Gianluca Pagliuca, arquero titular de Italia, recibió una tarjeta roja directa ante Noruega, lo que forzó el ingreso inmediato de Luca Marchegiani bajo los tres palos europeos.

Marchegiani respondió con sobriedad en los partidos subsiguientes contra México y Nigeria. La prensa italiana de la época, reflejada en los archivos del diario Corriere della Sera, elogió la capacidad técnica del guardameta de la Lazio para sostener las bajas del plantel.

En los cuartos de final entre Países Bajos y Costa Rica, el entrenador neerlandés sustituyó a Jasper Cillessen por Tim Krul ​

Una situación similar aconteció con la selección de Francia en el Mundial de Corea-Japón 2002. Tras la lesión muscular de Fabien Barthez en la previa de un encuentro decisivo, Ulrich Ramé asumió el control del arco galo en un contexto de extrema tensión competitiva.

En el continente africano, las historias de guardametas alternativos también abundan. Durante la campaña de Ghana en Sudáfrica 2010, las molestias físicas del estelar Richard Kingson obligaron al cuerpo técnico a ensayar variantes de emergencia durante los cuartos de final.

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La Copa del Mundo de Rusia 2018 ratificó que la preparación de los tres arqueros de una lista oficial es vital. El conjunto de Croacia, finalista de aquella edición, mantuvo a Dominik Livaković en el banco, ganando una experiencia que capitalizaría cuatro años después.

Los testimonios recogidos por la revista El Gráfico a lo largo de las décadas coinciden en que el arquero suplente no compite contra el rival, sino contra la ansiedad del propio vestuario, transformando la inactividad prolongada en templanza absoluta.