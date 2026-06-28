Los cruces más explosivos de los 16avos de final, que encenderán la fase decisiva de la Copa del Mundo

El Mundial de la FIFA 2026 ingresa de manera definitiva en su etapa de eliminación directa tras una fase de grupos que reconfiguró las expectativas de los candidatos. Con la inclusión del cuadro de dieciseisavos de final, el certamen ampliado a 48 selecciones inaugura una ronda de partidos sin margen de error, donde los históricos del fútbol global y las grandes revelaciones medirán sus fuerzas en llaves que prometen máxima tensión.

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El duelo que destaca en la primera jornada de cruces directos es el que protagonizarán Brasil y Japón este lunes en el NRG Stadium de Houston. La escuadra sudamericana clasificó como líder invicta del Grupo C con siete unidades, consolidando un rendimiento sólido tras vencer contundentemente a Escocia por 3-0 en el cierre de su zona.

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Por su parte, el conjunto asiático avanzó como segundo del Grupo F sumando cinco puntos, por detrás de Países Bajos. Los dirigidos por Hajime Moriyasu ratificaron su habitual orden táctico y un despliegue físico extenuante que buscará neutralizar las individualidades brasileñas en el territorio de Texas.

Otro de los emparejamientos que concentra las miradas de los analistas internacionales es el choque de estilos entre Países Bajos y Marruecos. La "Naranja" se adjudicó el liderato de su zona con siete puntos gracias a un juego netamente ofensivo que le permitió acumular diez goles a favor en la primera fase del certamen.

Países Bajos se adjudicó el liderato de su zona con siete puntos gracias a un juego netamente ofensivo que le permitió acumular diez goles a favor en la primera fase del certamen.​

En la vereda de enfrente estará el combinado marroquí, que accedió a esta instancia tras finalizar en la segunda posición del Grupo C. El conjunto africano buscará emular su histórica producción de la última cita mundialista apostando a transiciones rápidas para quebrar la estructura defensiva europea.

La paridad técnica tendrá su punto más alto en el choque que protagonizarán Portugal y Croacia, una llave de pronóstico reservado entre dos de los planteles con mayor riqueza individual de Europa. El seleccionado luso avanzó con cinco puntos de manera invicta en su zona, mientras que el elenco balcánico accedió a los dieciseisavos tras un exigente cierre en el Grupo L que le permitió sumar seis unidades.

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Por otra parte, el anfitrión México se medirá ante Ecuador en el Estadio Azteca en un cruce de alta rivalidad para la CONCACAF y la CONMEBOL. El "Tri" finalizó puntero del Grupo A con puntaje ideal y la valla invicta, pero deberá revalidar sus credenciales ante un elenco ecuatoriano que demostró su peligrosidad al vencer a Alemania en la fase anterior.

Precisamente, la poderosa Alemania jugará contra Paraguay en el Boston Stadium de Massachusetts en otro de los platos fuertes de la jornada. El elenco europeo buscará recuperarse de sus altibajos iniciales para hacer valer su condición de candidato al título, mientras que los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro intentarán dar la sorpresa apoyados en su tradicional solidez defensiva.

Alemania buscará recuperarse de la derrota ante Ecuador y revalidar su candidatura a conseguir la quinta estrella.

Los cruces de eliminación directa se extenderán hasta los primeros días de julio, momento en que quedarán definidos los octavos de final de una Copa del Mundo que ya no da segundas oportunidades a nadie.

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