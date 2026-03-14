Los grandes están en zona de playoff, pero no brillan y los hinchas reclaman

El Torneo Apertura entró en una de sus fases decisivas tras la finalización de la fecha 10 y hay una situación que engloba a los cinco equipos denominados grandes: todos están en puestos de clasificación para los playoffs, pero lejos de brillar.

Los mejores posicionados son Independiente y River, con 14 puntos, pero con planteles muy cuestionados por sus hinchas. En el Rojo sienten que el equipo está en deuda y se lo hicieron saber en varias ocasiones con silbidos durante y después de los partidos.

River había arrancado muy bien, sin embargo la seguidilla de resultados negativos derivó en la renuncia de Marcelo Gallardo y la posterior llegada de Eduardo Chacho Coudet, que debutó con un triunfo 2-1 ante Huracán.

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Boca enfrenta una crisis deportiva hace varios años y este 2026 no es la excepción. Si bien los dirigidos por Claudio Úbeda tienen 13 puntos y están séptimos en la Zona A, se encuentran muy lejos del nivel ideal, empataron cuatro partidos seguidos en La Bombonera y el DT es seriamente cuestionado.

San Lorenzo también suma 13 puntos, pero atraviesa una de las mayores crisis institucionales de su historia mientras su recortado plantel hace milagros dentro de la cancha.

Por último, Racing está sufriendo las consecuencias del espantoso arranque de Torneo Apertura que tuvo, en el que cayó en sus primeras tres presentaciones.