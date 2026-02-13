viernes 13 de febrero de 2026
Los grandes goleadores argentinos en la historia del Fútbol Italiano

​Lautaro Martínez es el gran goleador de Inter en el Siglo XXI y uno de los delanteros más importantes de Europa. Los delanteros argentinos que brillaron en Italia.

Lautaro Martínez
Lautaro Martínez | AFP

Los 171 goles que Lautaro Martínez convirtió para Inter de Milán lo consolidan como el principal artillero contemporáneo del club, y el tercer máximo anotador de su historia.

Lautaro da continuidad a una gran tradición de goleadores argentinos en el Calcio, con el inolvidable paso de Diego Armando Maradona por Napoli.

Gabriel Batistuta en Fiorentina
Gabriel Batistuta en Fiorentina

Gabriel Omar Batistuta, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, entre tantos otros, forman parte del recorrido histórico propuesto por Cueste lo que Cueste.

