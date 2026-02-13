Los grandes goleadores argentinos en la historia del Fútbol Italiano

Los 171 goles que Lautaro Martínez convirtió para Inter de Milán lo consolidan como el principal artillero contemporáneo del club, y el tercer máximo anotador de su historia.

Lautaro da continuidad a una gran tradición de goleadores argentinos en el Calcio, con el inolvidable paso de Diego Armando Maradona por Napoli.

Gabriel Batistuta en Fiorentina

Gabriel Omar Batistuta, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, entre tantos otros, forman parte del recorrido histórico propuesto por Cueste lo que Cueste.

NZ