Mientras se desarrolla el Mundial de Fútbol 2022 en Qatar, continúan creciendo los rumores que aseguran que el país anfitrión le habría pagado a fanáticos "falsos" para animar el ambiente antes, durante y después de los partidos. Aunque el Comité Supremo de Entrega y Legado (SC) del Estado organizador negó estas versiones, los videos publicados por un famoso influencer australiano volvieron a reavivar las sospechas.

El comediante Jon Bernard Kairouz, que acumula miles de seguidores en Instagram y Tik Tok, consultó a hinchas indios y bangladesíes que vestían camisetas brasileñas en la previa de distintos partidos. Su objetivo se centró en la denuncia hecha por el medio The Guardian, que señalaba que habían "contratado" personas de otros países a través de la plataforma The Fan Leader Network, un presunto esquema utilizado para reclutar fanáticos.

En un video compartido en Tik Tok, Kairouz les preguntó a los fans de Brasil de qué lugar provenían. La mayoría explicó que eran de Bangladesh o India. "¿Te pagó la FIFA para estar aquí?", consultó. Sin dudarlo, los fanáticos respondieron 'Sí', y uno contó que él es 'en realidad un fanático de Argentina' pero que le pagaron para apoyar a Brasil.

Después, cuando les pidió que eligieran a su jugador favorito de la Selección brasileña, distintos hombres nombraron al mismo jugador: Neymar. Y quedaron sorprendidos cuando les indicó que dijeran a otro futbolista brasileño. "Ni idea" y "Para ser honesto, no lo sé", fueron algunas de las respuestas.

"En realidad no, no soy fanático del fútbol, ​​soy fanático del cricket", se lo escuchó decir a un tercero en el video que actualmente superó las dos millones de reproducciones en la mencionada red social.

La grabación se conoció después de que surgieron imágenes de "desfiles de fanáticos" en Doha, incluidas celebraciones con simpatizantes supuestamente de Inglaterra, Brasil, Argentina y varias otras naciones.

Algunas fuentes indicaron que podría tratarse de "inmigrantes que trabajaron en la construcción de los estadios y recibieron entradas a cambio" y aseguraron que las personas pueden apoyar a un equipo sin importar el país del que provengan.

La respuesta de Qatar ante las especulaciones por "hinchas falsos"

"Numerosos periodistas y comentaristas en las redes sociales han puesto en duda que se trate de verdaderos hinchas. Rechazamos de plano estas afirmaciones, que son tan decepcionantes como sorprendentes", aseguró el mencionado comité qatarí en un comunicado oficial.

Asimismo, destacaron que "aficionados de todo el mundo -muchos de los cuales han hecho de Qatar su hogar- han contribuido al buen ambiente local, organizando paseos y desfiles por todo el país" y recibiendo a las distintas selecciones en sus hoteles de concentración.

"Qatar y el resto del mundo están compuestos por una gran variedad de aficionados al fútbol. En diferentes lugares los aficionados tienen diferentes tradiciones y formas de celebrar, y aunque eso puede contrastar con lo que la gente está acostumbrada en Europa o Sudamérica, no significa que la pasión por el fútbol sea menos auténtica aquí", subrayó el organismo.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rechazó las especulaciones y sostuvo que esas declaraciones son "racistas", acorde a lo que manifestó en una conferencia de prensa. "Estoy leyendo que estas personas no parecen inglesas, por lo que no pueden animar a Inglaterra, parecen indios. ¿Qué es eso? ¿Puede alguien que parece indio no animar a Inglaterra, España o Alemania?", sentenció.

