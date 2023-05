Lionel Scaloni pasó de ser uno de los argentinos más cuestionados en un país donde cuestionamos todo a todos, a lograr una aprobación social tan grande que es la envidia de muchos políticos. Pero el Director Técnico de la selección argentina de fútbol campeona del mundo en Qatar 2022 mantiene su perfil bajo, su look de entrenamiento y su amabilidad a la hora de las definiciones, lejos, muy lejos de las polémicas.

Nacido en Pujato, Santa Fe, el 16 de mayo de 1978, recordamos sus mejores definiciones sobre su trabajo, el fútbol, Lionel Messi, la Scaloneta, la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022 y tanto más.

Argentina campeón del mundo: las verdades no escritas del fútbol que destruyó la Scaloneta

Scaloneta

1. (Cuando escucha el término “la Scaloneta”), “me pone incómodo, pero no puedo hacer mucho. Sólo agradecer el cariño de la gente por la selección y nada más”.

2. “Solo quiero que siga el día que la historia se ‘tuerza’. No somos invencibles”

Lionel Messi

3. (Messi dijo que Scaloni es "buenísimo" como director técnico). "Creo que lo dice más por la buena relación que tenemos que por la realidad de lo que soy como entrenador".

4. “En Alcúdia le hicimos una videollamada, sabiendo que él no iba a venir a los primeros amistosos. Le dijimos ‘Leo, sos el capitán, en estos partidos no vas a estar y nos gustaría que estés en el futuro. Te cuento lo que vamos a hacer, vamos a estar en la Selección y vamos a hacer esto, es el momento del cambio’. Nos dijo que se alegraba mucho, no sabía qué iba a hacer. Nosotros lo primero que pensamos fue en involucrarlo”.

"Esta es buena, estilo argentino": el video retro de Lionel Scaloni que se hizo viral

5. “Le han puesto durante muchos años una mochila que no era suya. Le decían que las finales eran un fracaso y le echaban la culpa a él. Había que desterrar todo eso, sacarlo y pensar solo en el fútbol. Cuando sólo piensa en eso, es el mejor”

6. “Le dije que le íbamos a poner un equipo en el que estuviera cómodo y sus compañeros estén cómodos con él”.

7. "Espero que Messi llegue al próximo Mundial, y Di María también. Hasta que el cuerpo se los permita yo los seguiré convocando".

Su trabajo como director técnico

8. "El día que quedé como técnico confirmado de la Selección me dijeron que desde ahí iba a ser la persona más importante de la Argentina... una locura. No me interesa, sinceramente. La vida pasa por otro lado. Disfrutar a la familia y amigos".

9. "De la misma manera que cuando asumimos, lo hicimos siendo jóvenes. Somos un grupo técnico joven que no pensamos, ante la primera llamada dijimos que sí, no tuvimos ninguna duda. Creemos que es espontáneo, es nuestra manera de ser. Hay que disfrutarlo y no cargarse de un peso innecesario. Si me pongo a pensar que soy el más joven... siempre hay un DT más joven y esta vez me tocó a mí. Estoy feliz, contento de poder estar al frente de este gran grupo".

La emoción de Lionel Scaloni en el Monumental: "Esto es gracias a ustedes"

10. "Yo no me creo más o menos por ser técnico de la Selección. Soy técnico de un grupo de jugadores y nada más que eso".

11. “El primer curso, el UEFA B, lo hice en 2011. Lo hice sobre todo porque me estaba adelantando, me quedaba poco la verdad. Creo que esa es una de las claves que deberían tener los jugadores. Esto se acaba. Los jugadores son reacios a hablar de esto, es como hablar de la muerte. Siempre incitaba a mis compañeros a hacer el curso”.

12. ¿Considera estar al mismo nivel de Carllos Bilardo y César Menotti, los otros DTs campeones del mundo? “No me siento cómodo. Tendría que ser así por respeto a la trayectoria. Me llena de orgullo porque todos crecimos con ellos”.

13. La captación de talentos en las categorías formativas: “Se está haciendo bien en Argentina. Antes lo que más salían eran los enganches, se sacaban a dos o tres de encima y ahora te sacas dos de encima y te dicen que la pasen. Si tienen que hacer cuatro goles, que lo hagan porque ese va a marcar la diferencia. Nosotros venimos de una cultura futbolística que es esa, la picardía, tirar un caño, buscar una pared. Tiene que haber gente capacitada en los juveniles”.

Lionel Scaloni: "Messi no necesita ganar nada para demostrar que es el mejor de la historia"

14. "Cuando jugaba, no era tan tranquilo. Todo lo contrario. Pero aprendí mucho, me empapé mucho de los entrenadores que tuve, de cómo me gustaba que me hablen, de cómo me gustaba que lleve un grupo un entrenador. Y soy de los que piensan que el entrenador tiene que ser el ejemplo del grupo y el que tiene que ser la cabeza. Mi manera de ser es la mía, es espontánea, y he aprendido que lo que se hace tanto afuera de la cancha como adentro, en un entrenador es importante. Intento transmitir eso".

Recuerdos del director técnico campeón del mundo

15. "No me gusta acordarme de las cosas buenas ni malas. Me pone mal. Lo que pasó, pasó, y cuando se gana perfecto; pero al otro día hay que seguir. No sirvo para relajarme y ponerme a pensar en lo que hicimos. La vida es un continuo mejorar y seguir, vaya bien o mal".

Familia Scaloni

16. “Mi etapa (como jugador en el Reino Unido) fue muy buena hasta el último partido, que cambió toda mi historia: tengo dos hijos por ese partido”. El 13 de mayo de 2006 fue titular en la final de la FA Cup con el West Ham ante Liverpool. Su equipo ganaba 3-2, pero un rechazo defensivo generó una serie de eventos desafortunados. Un choque protagonizado con el delantero de los Reds, Djibril Cissé, lo obligó a despejar la pelota afuera para que lo atiendan: “El lateral del Liverpool saca y me la da a mí directamente. Me vinieron a presionar, le pego hacia arriba y cae en mitad de la cancha. La agarra Riise, el noruego, lateral izquierdo, centra y la agarra Gerrard de 40 metros y 3-3. Y perdimos la FA Cup por penales. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado la FA Cup? Seguramente habría seguido en el West Ham. Viene el técnico, Allan, que más o menos habíamos arreglado seguir. Y me dice ‘cualquier cosa volvemos a hablar’. Ya entendí que no seguía. Yo no la habría conocido, no habría tenido estos hijos. Fui a Mallorca y ahí conocí a mi esposa”.

Argentina campeón de la Copa América: le ganó 1 a 0 a Brasil con un golazo de Di María

17. “Todo lo que soy es por mis padres. Mi padre fue mi primer entrenador, de los 4 a los 6 años. Él era todo amor, todo ánimos. Eso me marcó como técnico. Yo, a pesar de que no era superdotado, no bajaba los brazos. Los entrenadores siempre me dijeron que era bueno por eso”.

Los jugadores de la selección argentina

18. “Estábamos con mi staff y les pregunté qué pensaban. Les dije ‘vamos a estos dos partidos y después creo que se termina, van a buscar a otro entrenador. Me acuerdo estar en una playa de Valencia caminando y yo pensando la lista. Es un recuerdo imborrable. Estaba feliz”.

19. "La distancia entre el jugador de fútbol y la gente no tendría que estar. Al final, el futbolista es solo un jugador de fútbol y sigue siendo un ser humano".

20. "Cuando estén los convocados de la lista, lo primero que les voy a decir es que disfruten".

21. “Empezamos a llamar nombres que por el momento eran desconocidos, pero que nosotros veníamos viendo porque nos gustaba el fútbol. A cada uno que venía le decíamos: ‘queremos que te pongas la camiseta mañana en el partido y que no te la saques más. Depende de vos’”.

Aplausos para Scaloni, el técnico que hizo sentir cómodo a Messi en la selección

22. “En ese momento yo tenía que convencer a la dirigencia y a la opinión pública. Al jugador creo que fue lo más fácil, siendo sincero. La opinión del jugador al final convenció a la dirigencia”.

23. “En la selección todos vienen con buena gana. Todos nos apoyan. A lo mejor en un equipo puede ser diferente. Al final es el sueño de pibe. No todos los jugadores son iguales, a no todos les afecta de la misma manera. Nuestra idea fue siempre el poder brindarle que jueguen en la Selección a todos los que creamos que tienen el nivel y darle esa posibilidad y ahí empezar a elegir. En cuatro años los jugadores fueron los mismos, entre comillas, pero la base era la misma”, manifestó.

24. "Desde que asumimos nuestra idea fue que la Selección Argentina fuera de todos. Quisimos darle la posibilidad a cualquier jugador con la ciudadanía argentina para que tenga la oportunidad. Juegue quien juegue todos dan el máximo. Cuando se ganan las cosas todo se agiganta, pero en 2019 cuando no se ganaba también fue un momento bisagra. El mayor logro hoy es haber dejado al escudo y la gente bien parados".

La entrevista que Lionel Scaloni brindó en 2006 y se volvió viral

Argentina ante el mundial de Qatar 2022

25. "Sin promesas de nada, porque esto es fútbol. Es impredecible. Es un juego tan lindo pero tan injusto a veces, que no vale la pena prometer nada. Esta generación ha mantenido una manera de jugar, la vamos a seguir teniendo. Después está el rival y que te acompañe un poco la suerte, que para un Mundial es fundamental. Pero cuando termine, irnos a casa vacíos, sabiendo que dejamos todo, sea el resultado que sea".

26. "Arabia Saudita va a ser difícil porque es el primer partido. Históricamente el primer partido para cualquier Selección es importante y nunca fue fácil para Argentina".

27. "México es histórico rival de campeonatos mundiales. Me parece una muy buena selección y tiene jugadores con mucha jerarquía".

28. "No tenemos presión porque es fútbol. Vamos a jugar un Mundial, somos conscientes de lo que representa para Argentina, pero no deja de ser un deporte. Por eso creemos que tenemos que salir a hacer nuestras cosas, de la manera que sabemos jugar. Después habrá un montón de imponderables. El ejemplo del 2002 es muy claro, Argentina hizo las cosas mucho mejor que el rival y se quedó afuera. El premio fue que la gente entendió que ese grupo siempre dio la cara y no se merecía ir así. Pero el fútbol tiene esas cosas. Hay maneras y maneras y nosotros intentaremos dar el máximo a nuestra manera. A partir de ahí, puede pasar cualquier cosa".

29. "Más que decir que el Mundial lo ganan los equipos que defienden bien, digo que lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar, cuándo defender. Raramente lo gana un equipo que avasalla, que está constantemente en campo contrario. Raramente. Eso lo tenemos claro y nos tenemos que adaptar a eso. La inteligencia forma parte del fútbol. Si no nos conviene o no nos viene bien, en algún momento tendremos que hacer otra cosa. Le daremos una vuelta para ver si nos conviene llevarlo adelante o no".

El fútbol es un juego

30. "Me llamó mi hermano, diciéndome que no lo había visto, que se fue al campo... Son cosas que tenemos que empezar a corregir, es sólo un partido de fútbol...".

31. "La sensación de que nos estamos jugando más que un partido de fútbol no la comparto. Hay que hacer que todos sientan eso, que estamos jugando un partido de fútbol, sino nos va a pasar esto cada vez que la Selección juegue una partido eliminatorio. Mañana sale el sol igual. Obviamente que festejé, la sensación que tengo es de alegría, pero no más que eso. Hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde".

La final que Argentina le ganó a Francia

32. "Más allá de estar a las puertas de una final el mayor triunfo es que todos se sientan parte: la gente y los jugadores que fueron parte del camino y que quisieron estar, como Joaquín Correa, Pereyra, Lo Celso, Nico González, el Chino Martínez Quarta...".

33. “Las palabras de Mbappé se tergiversaron un poco. No hay fútbol ni mejor ni peor, tienes que enfrentarlos para saber. Ecuador le plantó cara a Países Bajos, Uruguay, Chile… son rivales diferentes al europeo, pero muy competitivos. Sí, es verdad que el toque es diferente, la pelota va más lenta. Las Eliminatorias Sudamericanas son extremadamente difíciles, como con la altura. Añoro jugar contra los europeos”.

34. "El plan del partido lo tenemos claro y sabemos cómo atacarlos. Tenemos claro cuáles son los puntos fuertes de Francia. Trataremos de no llegar a los penales pero en ese caso elegiremos a los mejores. Ya tengo decidido el sistema pero puede ser de cualquiera de las dos maneras. De la forma en la que vayamos a jugar es con la que pensamos que podemos hacerle más daño al rival y nosotros sufrir menos", profundizó.

35. "Francia no es sólo Mbappé. Hay otros jugadores que lo abastecen y lo hacen mejor jugador. Pero es uno de los grandes jugadores y todavía es joven".

36. "El partido es Argentina contra Francia, más allá de Messi y Mbappé. Los dos tenemos armas para definir el partido aparte de ellos dos. De sobra hay jugadores que pueden determinar el partido".

37. "Francia tiene variantes en todos los sectores de la cancha: puede jugar con la pelota porque tiene jugadores de buen pie y puede jugar de contra porque en velocidad es letal. A ellos les conviene que Argentina tenga la pelota".

38. "Se dice que las finales no se juegan y se ganan. Yo creo que las finales hay que jugarlas como jugamos los últimos partidos. Analizamos al rival y tratamos de saber por dónde jugar".

39. "No volví a ver la final, pero la tengo en mi cabeza. Hasta el minuto 80 sabía que el partido era espectacular, pero a partir de ahí fue diferente. Fue una lástima no haberlo cerrado en los 90 minutos".

Lionel Scaloni ya salió Campeón del Mundo

Argentina campeón mundial Qatar 2023

40. “Para ganar el Mundial necesitás que se alineen un montón de cosas”

41. “No sé si alguna vez ha pasado esto. Es difícil de explicar lo que ha sucedido con la selección argentina. Esa comunión que se logró entre los jugadores, la gente, la directiva, el cuerpo técnico… se ha logrado algo que es difícil de explicar. Lo sentíamos estando en el Mundial y al final salió bien”.

42. “Los problemas van a seguir estando y nosotros no estamos para solucionarlos. Al menos nosotros le dimos una alegría al pueblo por unos días. En la conferencia de prensa previa dije que la sensación era nos jugábamos más que un partido de fútbol porque eso nos hacía entender la gente. Ubicarlo de manera exacta fue difícil”.

43. "En un lugar como Argentina, donde todos opinan de fútbol, diga lo que yo diga, el debate va a serguir. Las tres son campeonas y las tres quedarán en la historia. Hoy ves caminando a un campeón de 1978 y es recontra reconocido. El de 1986 igual y el de 2022 será igual”.

44. "La charla técnica fue muy emotiva porque fueron cuatro años de trabajo para eso. Preparamos el partido y dijimos lo que creíamos necesario. Fue un agradecimiento y ahí paré, no pudimos seguir de la emoción", señaló el seleccionador campeón del mundo.

Bonus track