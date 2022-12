Argentina salió Campeón del mundo en Qatar 2022, en el mejor partido del Siglo XXI

Por edad, es la quinta final del mundo que me toca. Es la de “mi desempate”, “gané” dos, “perdí” dos, y siempre traté de que la racionalidad le ganara al hincha que tengo dentro, y que se me escapa a cada rato.

Pero esta final no la sentía tanto como las anteriores. Sí, como fan de Diego Maradona y de su fútbol, siempre quise que le vaya bien, que sea feliz, que salga campeón del mundo todos los días. Pero no fui tan fan de la selección del 86 y menos de la del 90 como lo fui de la del 78 y como soy de la Scaloneta. Tampoco, naturalmente, fui hincha de la selección de Alejandro Sabella en el Mundial 2014. Ojo, que no sea fan, que no sea hincha no significa que no le reconozca virtudes.

Con la selección que dirige técnicamente Lionel Scaloni me pasan otras cosas. Me gusta, me representa, me sorprende, resuelve cosas en el juego que ni en mis mejores sueños puedo imaginar. Como lo hacía la selección de José Pekerman, gran padre futbolístico de esta Scaloneta, al que siempre tendremos que agradecerle este momento. Y también a César Luis Menotti, director de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, y gran responsable de la potencia futbolística que es la selección nacional desde hace casi medio siglo, ya que fue el entrenador que hizo respetar como nadie en la historia, el trabajo y la organización en el seleccionado.

También del “flaco”, un poco, son el título del ’86 y los subcampeonatos del 90 y del 2014, aunque los bilardistas se sorprendan por esto que escribo. Y claro, este 2022 lo tiene entre sus responsables. Pero ojo, no hay grieta ahí: Bilardo y Sabella heredaron aquella organización por la que tanto peleó el Flaco, pero si hubieran estado ellos en ese momento y en ese lugar, habrían hecho lo mismo: privilegiar a la selección por sobre todas las cosas, las mezquindades, las roscas y los intereses personales.

Sí, se juegan todas estas cosas en el alma y el corazón de los argentinos futboleros. Pero en lo que tiene que ver con el juego, con el partido en sí… eso es otra historia.

La final arrancó con un pelotazo largo de Francia y de un foul contra Rodrigo de Paul. Presión alta de les bleus, que si no recuperan, hacen falta, obligado a la Scaloneta a tratar de saltar líneas. Mucho, mucho nervio en los primeros instantes, pero Lío abrió para Di María por izquierda, centro, buen toqueteo de Messi y De Paul pero el pase final a Julián fue con el goleador cordobés fuera de juego.

Argentina presiona, recupera, juega, toca. Más que interesantes los primeros minutos del partido de la Scaloneta, entusiasmando a todos. Francia se enreda en defensa, un empujón al Cuti Romero en un centro, generó dudas, pero el VAR estaba apagado, al parecer.

A los 16 gran recuperación de De Paul, toque con Messi pero le quedó para la derecha a Di María y “la colgó” ocho metros arriba del travesaño. Buen partido, intenso, de la Scaloneta, que no le deja espacios a Francia, que no encuentra la pelota, pero es siempre peligrosa cuando la tiene. Se les escapó a De Paul y Cuti Romero terminó cometiendo una infracción al borde del área a la derecha del Dibu, y terminó en una falta en ataque de Girou.

En la jugada siguiente, la Scaloneta, que mete mucha gente en el área rival, y así llegó el penal a Di María que Lío cambió por gol.

Francia quiso, pero la perdió en ataque, cinco toques, habilitación para Di María que metió el segundo entrando en diagonal. Argentina es más con la pelota, Argentina es más en el contraataque, Argentina es más en resultado en los 37 minutos del primer tiempo.

Con el 2 a 0 a favor, Argentina bajó el ritmo pero sin cambiar el libreto. Tener la pelota, tocar, buscar espacios. Siete minutos de descuento en el primer tiempo… Francia manejó un poco más la pelota, metió dos cambios a cinco minutos del final, buscando la reacción…

Argentina tardó 45 segundos en meterse en el área francesa en el segundo tiempo, tocando , abriendo los espacios, pero falló el pase final y controló el arquero. Si perder la iniciativa, buscando el tercero. Roba cuti, juega di maría, abren para De Paul, le pega de pique al piso, controló el arquero otra vez.

La primera de francia fue un corner que no fue, corte del centro del Dibu que sale rápido por derecha con Di María, que cambia de sector, juega De Paul, lateral.

Primer córner del segundo tiempo para la Argentina a los 8 minutos. Francia lo intentó un poco más, se adelantó, quiso manejar la pelota, provocar algún error en la Argentina, que se retrasó. A los 25, la tuvo Mbappé, se le fue a dos metros por arriba del travesaño.

Faltaban 12 minutos, nos dormimos un minuto, Otamendi, perdió la marca y fue el penal para Francia en una jugada aislada. El campeón del mundo descontó, aunque Dibu Martínez había adivinado el palo. Terrible derechazo de Mbappé, con su calidad y le dio vida a los franceses y se agrandaron. Se pusieron a tiro del empate y lo encontraron. Se la sacaron a messi, la cruzaron y en dos minutos, todo lo bueno que había hecho la Scaloneta se diluye en el cansancio, la falta de concentración y faltan ocho minutos para el final…

Los cachetazos de Mbappé dolieron, la Argentina intentó ir. Sin piernas, arriesgándose a un contragolpe mortal de Francia. La Scaloneta trató de recuperar el buen juego que la llevó hasta la final. Pero no alcanzó. Así es el fútbol. Manejás la pelota y el juego, el ánimo y el resultado durante 75 minutos y en dos minutos te quedás sin nada. Francia no se rindió nunca, ni en sus peores momentos. Y tuvo su premio. Tuvo sus aciertos. Tuvo más aire, y lo logró… Fue, fue y fue en menos de media hora, como lo había hecho la Argentina en el resto del partido.

¿Qué le faltó a la Argentina? Carajo, qué difícil pensarlo… En principio, concentración. Piernas. Controlar a Mbappé, que en dos minutos te liquidó… ¿Algún cambio más? Veinte años vamos a discutir y a recordar esta final...

Había una más, a los 52 minutos del segundo tiempo probó de media distancia y se la sacó el arquero al córner… ¿La última del tiempo reglamentario? De la Argentina. Que jugó un gran partido, una gran final, pero enfrente tenía el campeón del mundo, tenía a Mbappé, a otro gran equipo que cuando parecía que se quedaba sin ideas, que estaba abatido, hizo dos goles en un suspiro y destrozó todo lo bueno que había hecho la Scaloneta.

A la hora de jugar el tiempo suplementario, Argentina quiso pararse mejor que en el doloroso final del tiempo reglamentario. Intentar, jugar, sacar fuerzas de dónde no había. Pero creyendo en el fútbol que lo llevó a la final. Y a buscar el triunfo con las mejores armas. Volvió a ser un poco más en el primer tiempo del suplementario, aunque sin profundidad.

Francia buscó algún lanzamiento, aprovechando el cansancio argentino, aprovechando su velocidad. Pero Argentina dejó una mejor imagen en el primer tiempo suplñementario, aunque sabemos que no alcanza nada…

Arranque del segundo tiempo suplementario, arranca Argentina intentando atacar. Buscando con sus ideas, ganar el partido. Fue, lo intentó, tocó, metió gente en el área, Lautaro tocó, le revantó las manos a lloris, agarró el rebote lío, tres a dos… on side… Otra vez arriba, otra vez a temblar…

La única del tiempo suplementario de Francia, Mbappé prueba al arco, y le pega en el codo a Montiel. El francés no perdonó y puso el 3 a 3 de penal. Y la Argentina, fiel a su espíritu, fue a terminar el partido arriba, peleando, jugando, buscando evitar los penales en lo poquito que quedaba…Francia también lo tuvo eh? Antes de los tres minutos de descuento, un centro envenenado de Mbappé, no llegaron a conectar y se fue al lado del ángulo…

El mejor partido del siglo XXI, este Argentina- Francia que terminó 2 a 2 en el partido y 3 a 3 en el tiempo suplementario, necesitó penales para poder encontrar un ganador… La Argentina fue un poco más en el juego, en los 90 y en los 30 suplementarios. Pero Francia no se rindió nunca.

Arranca pateando Francia, como contra los Países Bajos.

Arranca pateando Mbappé, el tercer penal de la final. Los dos fueron a la derecha de Martínez. Mucha calidad el francés. La tocó el arquero argentino, pero le rompió la mano y el arco.

Le pega el primer penal argentino Messi, despacito, le dio tiempo al arquero que se iba a tirar para el otro lado, corrigió Lloris, pero no llegó igual.

Coman le pega con un fierro, pero tenía a Dibu Martínez enfrente, y la sacó con el pecho y la cara.

Dybala despacito al medio recupera la ventaja argentina. Dos a uno.

Chomeni le pega en el tercer penal francés y fue afuera, cuando Dibu había acertado el palo…

Paredes, otro fresquito fue a patear el tercero. Le arquero le acertó el palo, pero dejó a Francia sin margen de error. Tres a uno.

Kolomabi le rompió el arco fuerte alto y al medio. Tres a dos.

Gonzalo Montiel va por el cuarto penal. Campeones del mundo!!!!

Emiliano Martínez. Su participación en el primer tiempo fue más por controlar alguna jugada, por tocar con sus compañeros que lo buscaron ante la presión de Francia que de tener que tapar algún mano a mano, algún tiro de media distancia o cortar algún centro. Salió fuera del área y le pifió, lo salvó De Paul. Acertó en el penal ,pero fue insufi idnte., nada para hacer en el segundo de Francia, gran atajada en el tiempo de descuento… y en el descuento del tiempo suplementario sacó con su pierna izquierda un remate de gol.

Nahuel Molina buena contención ocupando espacios en la primera avanzada de Mbappé, controlando y diluyendo el ataque. Bien mandándose al ataque, aunque las jugadas se hayan diluido.

Cristian Romero fue fuerte en un par de situaciones, quizá innecesaria mente, facilitando algún tiro libre, sin mayor trascendencia. Intentó sumarse en ataque.

Nicolás Otamendi. Buen primer tiempo de Nico, que no se complicó nunca, ante una Francia desorientada, sin la pelota y que no le encontró la vuelta al juego en la primera etapa

Nicolás Tagliafico. Buena salida, buenas asociaciones con Di María por la banda.

Rodrigo De Paul. Toca, se muestra, ataca, recupera. Se equivoca y vuelve a corregir su error,

Enzo Fernández moviéndose bien en el mediocampo, ayudando en defensa cuando fue necesario y asociándose con Alexis y Lio cuando se podía. Traba, pelea, busca el arco, se asocia con los compañeros.

Alexis Mac Allister tuvo el primer tiro de media distancia, una salida fallida de Francia, controló y le pegó desde afuera, para que la embolse el arquero. Pase gol a Di María, milimétrico, cuando tenía también la chance, egoísta, de probar él. Pensó en ese instante en el equipo, en que el Fideo iba a tener el arco más abierto, y ahí fue la pelota para el 2 a 0.

Angel Di María recibió dos buenos cambios de frente, todos los ataques pasan por sus pies, se abre como un viejo wing, sorprende haciendo la diagonal para el medio, no le encontraron la vuelta, pero tampoco terminó de acertar. Cómo lo vieron? No sé pero decidieron tirarle una vez más, la pelota para que desborde, se metió en el área, penal a los 21 minutos del primer tiempo. Toca, gambetea, se mueve, recupera… a los 15 lo habilitó a Messi, que se le fue el remate mordido al lado del palo. Le hicieron el penal, hizo el segundo, salió a los 19 del segundo tiempo, aplaudido por todo el universo futbolero…

Lionel Messi biuen en las primeras intervenciones, jugando y hasta cortando. Ansioso, cometió alguna falta en su afán por recuperar. Como Di María, qué decir? También estuvo en todos los ataques. Despecito, a la izquierda de Lloris, bien bien bien al lado del palo, puso el penal mientras el arquero se tiró para el otro lado. Sí, otro record: metió goles en octavos, en cuartos, en semi, y en la final…

Julián Alvarez. Atento en la presión alta, buscando recuperar en el campo francés, como Lío, se le escapó alguna falta en su afán por ir por la pelota. Presiona, ataca, vuelve al medio a pescar algún rebote. A los 13 del segundo tiempo, le sacaron una pelota abajo junto al palo.

Marcos Acuña. Claro, no tiene la elegancia del Fideo, pero mete, sabe, juega. Intentó, se asoció, marcó…

Montiel. Entró para jugar el tiempo suplementario. A darle aire a la Scaloneta, que lo necesitaba tanto…

Lautaro Martínez por Julián Alvarez. A romperse el alma en el área, la primera que tuvo, pase donde messi lo dejó solo, pero lo cerraron justo… La segunda fue una extraordinaria habilitación de Acuña, que quiso pegarle, rebotó en un defensor, pero nos negaron el córner y dieron por terminado el primer tiempo suplementario.

Leandro Paredes por un Rodrigo De Paul agotado… Linda habilitación para Acuña en la primera que tocó.

Guido Pezzella entró por Alexis a cinco de los 120… A defender de cabeza…

Paulo Dybala por Tagliafico en los tres minutos… Intentó en ataque, y cuando el partido imponía que defendiese, fue el responsable de conjurar un jugadón de Mbappé, el mejor de la cancha, el mejor del mundial, gambeteó a cuatro en un metro cuadrado, pero se la revoleó Dybala, que no estaba en ningún manual…

A mi viejo, que le hubiera encantado esta selección…

