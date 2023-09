Messi está en duda para viajar mañana a Bolivia

Lionel Messi acusa una fatiga muscular que no asegura su presencia en el partido de este martes contra Bolivia en La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

“No sé qué tiene, sinceramente. Pidió el cambio. El sábado le harán estudios. Si está bien, viene y jugará. Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Es todo muy reciente”, avisó el entrenador Lionel Scaloni en la conferencia de prensa que ofreció tras el 1-0 ante los ecuatorianos.

Si bien todavía no hay confirmación oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, todo indica que el rosarino no será parte de la delegación que viajará mañana a Bolivia con la intención de aclimatarse a los más de 3.600 metros de altura de la capital de ese país.

Con un Messi de 36 años, que no hizo pretemporada y sumó 12 partidos en el último mes y medio desde su llegada a Inter Miami de los Estados Unidos, todo indica que no partiría con sus compañeros.

Hay dos situaciones poco frecuentes en este momento: Messi no suele salir de la cancha porque no le gusta, al punto que cuando no estuvo en plenitud siempre comenzó desde el banco de suplentes, y el jueves por la noche solicitó ser reemplazado antes de que finalizara el encuentro con Ecuador. “Si no me pide el cambio, no lo saco”, se sinceró Scaloni en la rueda de prensa.

Messi es una pieza clave en el armado aunque su nueva versión también implicará mayores descansos a los habituales para dosificar la carga muscular, sobre todo pensando en que termine de la mejor manera la temporada en la Major League Soccer y siga aportando en los próximos cuatro partidos de la Selección de este año por Eliminatorias. Justamente el propio entrenador adelantó que se viene una etapa donde no será “la primera vez” que deba sacarlo para cuidarlo.

El partido de Messi ante Ecuador tuvo vaivenes. En el roce físico se lo notó liviano y la marca asfixiante lo llevó a controlar en dos tiempos y no a devolver de primera. Todo esto quedó de lado cuando con un tiro libre ideal de frente al arco le puso final a la agonía futbolística de una Selección que buscó sin tantas ideas y con mucha entrega.

En Ezeiza. La Selección se entrenó ayer a las 11 en el predio de la AFA a puertas cerradas, aunque los futbolistas que sumaron minutos con Ecuador descansaron con tareas livianas y regenerativas. Hoy contarán con el día libre para verse con familiares y amigos y recién recomenzarán las prácticas mañana en la mañana, antes de emprender el viaje a Bolivia.