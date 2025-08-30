Mundial 2026 sin TV Pública

En los meses previos a la disputa del Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México, se confirmó que la Televisión Pública no comprará los derechos de transmisión.

Según lo informado desde el gobierno, “no se trata de una decisión política” y se prefirió “no gastar siete millones de dólares en fútbol”, el costo que acarreaba el acceso a los derechos.

Aunque la decisión ya está tomada, el gobierno tiene tiempo hasta diciembre para cambiar de idea, en caso de que lo considere necesario. En consecuencia, y por primera vez en 51 años, la Televisión Pública argentina no tendrá los derechos para transmitir la Copa del Mundo.

En medio de una política de muchos recortes en el Estado nacional, el gobierno decidió interrumpir las transmisiones a través del canal estatal, que se mantienen desde el Mundial de Alemania 1974.

Desde la primera transmisión de un Mundial en la TV argentina, efectuada en México 1970 por un medio privado, el canal estatal había transmitido de manera gratuita en todas las ediciones, siendo el único medio en algunas ocasiones, como en 1974, o teniendo acceso a unos pocos partidos en otras, como sucedió en 2022.

Además, en 1998 no había podido llegar a las pantallas de todos los argentinos, ya que su señal solo tenía autorización para emitirse en algunas provincias.