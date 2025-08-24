Murió Daniel Bolotnicoff, exrepresentante de Juan Román Riquelme, a los 69 años

Daniel Bolotnicoff, histórico representante del actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, falleció esta madrugada a los 69 años luego de sufrir una descompensación en su domicilio.

Bolotnicoff, quien también supo representar legalmente a Diego Armando Maradona en algunas causas judiciales a principios de los años 90, se convirtió en su estrecho ayudante cuando el astro argentino había regresado para jugar en la entidad de la Ribera en 1995. Si bien padecía una enfermedad grave, la muerte del ex representante fue repentina y sorprendió a su entorno más cercano.

Era abogado y en 1998 fundó la empresa Back Sports S. A con otro de los históricos representantes de Maradona, Juan Marcos Franchi.

En esa firma y luego en forma personal ejerció la representación de reconocidos futbolistas como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro, entre otros.

En los últimos años se transformó en íntimo colaborador de Riquelme en la gestión en Boca. Por eso se espera que en la previa del partido de esta tarde por la Liga Profesional ante Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera División se le realice algún homenaje.