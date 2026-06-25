Murió Daniel Castellani, leyenda histórica y símbolo del vóley argentino

El deporte argentino sufrió este jueves una pérdida irreparable. Daniel Castellani, uno de los máximos referentes de la historia del vóley en el país, falleció a los 65 años tras batallar durante un extenso período contra una grave enfermedad.

La noticia fue confirmada de manera oficial mediante un comunicado de la Federación del Voleibol Argentino (FEVA). En el escrito difundido por la entidad madre de la disciplina, las autoridades expresaron su profundo pesar por la partida física del exentrenador y enviaron sus condolencias a la familia, amigos y allegados en este complejo momento.

Sudáfrica vs Canadá, el primer cruce confirmado en 16avos del Mundial 2026: todos los clasificados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Castellani marcó la historia del voleibol moderno. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino", destacó el organismo en la información replicada por los principales medios nacionales.

Como jugador, su nombre quedó sellado en las páginas más doradas del olimpismo local. Formó parte central de aquella mítica camada de los años 80 que cambió el paradigma de este deporte en el territorio y conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, una hazaña inolvidable para la disciplina.

Conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988

Asimismo, integró el recordado plantel que se alzó con el tercer puesto en el Mundial de 1982, disputado en el país. Aquellos logros colectivos funcionaron como el cimiento definitivo para la masificación y el desarrollo competitivo del vóley en la Argentina, con Castellani como un pilar estratégico y temperamental en la cancha.

Su trayectoria como director técnico y conductor de Las Panteras

Tras colgar las rodilleras, el histórico deportista asumió el rol de director técnico con igual jerarquía y éxito. Condujo formalmente a la selección argentina masculina y logró la consagración de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, un hito muy recordado por la afición nacional.

Su experiencia internacional lo llevó además a comandar importantes seleccionados de Europa, entre ellos los combinados de Polonia y Finlandia, cosechando un enorme respeto institucional en las ligas más competitivas del planeta gracias a su minucioso método de entrenamiento y su calidez humana.

¿Quién es Mousa Al-Tamari? El "Messi jordano" que desafía a la Selección Argentina en el Mundial 2026

En su última etapa profesional, asumió el enorme desafío de sentarse en el banco de la selección femenina de mayores, Las Panteras. Con ellas impulsó un proceso de refundación y crecimiento internacional, aportando toda su experiencia de elite para consolidar el recambio generacional de la disciplina de cara a las competencias globales.

No obstante, debido a los severos problemas de salud acarreados y las exigencias de un estricto tratamiento médico, debió apartarse temporalmente de los entrenamientos presenciales diarios y de la conducción directa en los torneos más recientes del circuito internacional.

Los restos del emblemático deportista serán despedidos por su entorno más íntimo, en medio de muestras de respeto y homenajes virtuales coordinados por distintos clubes de la Liga Argentina de Vóleibol. La figura de Castellani perdurará de manera definitiva como sinónimo de compromiso, jerarquía y docencia deportiva.