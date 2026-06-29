Paraguay venció a Alemania por penales y desató un festejo histórico en las calles

Las principales arterias y avenidas de todo Paraguay se transformaron en un masivo escenario de euforia, cánticos y lágrimas tras concretarse una de las hazañas deportivas más importantes de su historia futbolística.

Minutos después de que el decisivo penal ejecutado por José Canales inflara las redes en la ciudad de Boston, la habitual calma nocturna del país sudamericano quedó completamente disuelta por una marea humana.

El triunfo de la selección paraguaya ante la poderosa Alemania por un marcador de 4-3 en los penales determinó la eliminación del combinado europeo y el pasaje de los sudamericanos a los octavos de final del Mundial 2026.

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El epicentro del delirio popular se localizó firmemente en el centro histórico de Asunción. La mítica Calle Palma y las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes lucieron colapsadas por miles de aficionados que lucían camisetas albirrojas y banderas tricolores.

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La aglomeración de personas detuvo por completo el tránsito vehicular en las arterias céntricas de la capital, forzando un escenario atípico de celebración generalizada.

Los conductores atrapados por la multitud optaron por subirse a los techos de sus automóviles para acoplar el sonido de sus bocinas al de la pirotecnia que iluminó el cielo asunceno.

El festejo de la Garra Guaraní en el interior del país

El fenómeno de movilización popular no se limitó únicamente a la capital paraguaya, sino que se extendió rápidamente hacia los puntos más distantes de las fronteras nacionales.

La aglomeración de personas detuvo por completo el tránsito vehicular

Conforme a los reportes de las corresponsalías locales, ciudades de gran densidad como Ciudad del Este, Encarnación y San Lorenzo registraron caravanas interminables de camionetas y motocicletas.

En las barriadas residenciales, las familias colocaron altoparlantes en las veredas para sumarse a los festejos, alternando música folclórica tradicional con los cánticos de cancha.

El epicentro del delirio popular se localizó firmemente en el centro histórico de Asunción

El sector comercial informal también percibió el impacto directo del éxito deportivo, reportándose el agotamiento total de banderas y réplicas de indumentarias oficiales de la selección en pocos minutos.

Con este histórico resultado ante un rival tetracampeón del mundo, el seleccionado de Paraguay vuelve a ubicarse entre las potencias internacionales y desata la fiesta popular más grande de su historia reciente.