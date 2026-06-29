Quién es Matías Galarza Fonda: de ser borrado en River a héroe de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

El mediocampista Matías Galarza Fonda, borrado recientemente de River Plate por Eduardo Coudet, se consolidó como una de las figuras de la Selección de Paraguay tras eliminar por penales a Alemania en los 16avos de final.

Nacido en Asunción hace 24 años, hizo su debut en el Vasco da Gama luego de ser cedido desde Olimpia. Tras ser comprado por el conjunto carioca, perdió la titularidad en el equipo principal y fue enviado a Coritiba antes de aterrizar en Talleres de Córdoba.

En junio tuvo que volver al conjunto millonario, pero Coudet declaró que no lo iba a tener en cuenta

En la "T' estuvo durante 2 años a un gran nivel. Finalmente, el 24 de julio de 2025 se oficializó su traspaso a River Plate, quien desembolsó 4,25 millones de euros a cambio del mediocampista paraguayo.

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Tras un mal desempeño, en enero de 2026 se marchó al Atlanta United de Estados Unidos en calidad de cedido por 6 meses. En junio tuvo que volver al conjunto millonario, pero Coudet declaró que no lo iba a tener en cuenta, por lo que busca un nuevo equipo.

Pese a las constantes críticas, el técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, confió en Galarza Fonda y lo convocó para el Mundial 2026. En la derrota contra Estados Unidos por 4-1, durante la primera fecha, no contó con minutos.

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En la segunda presentación, con la necesidad de un triunfo para mantenerse en la competición, Alfaro sorprendió y colocó al ex River como titular contra Turquía. Su participación contó con el único gol del encuentro, lo que permitió al conjunto sudamericano llegar con vida al último encuentro contra Australia.

Tras empatar en la tercer fecha contra el equipo oceánico, Paraguay se midió con Alemania por los 16avos de final. Galarza Fonda también fue desde el arranque y brindó la asistencia para que Julio Enciso anote el 1-0 parcial de su equipo.

Galarza Fonda brindó la asistencia para que Julio Enciso anote el 1-0 parcial de su equipo.

En el segundo tiempo, Kai Havertz marcó el empate y forzó el alargue. La clasificación se definió desde los doce pasos: Oscar Gill contuvo el primer disparo de Alemania y, a continuación, Galarza Fonda transformó el suyo en gol para poner en ventaja a Paraguay.

Finalmente, el arquero paraguayo detuvo el penal de Nick Woltemade, mientras que Jonathan Tah mandó la pelota arriba del travesaño, antes de que José Canale marcase el último lanzamiento del encuentro. De esta forma, Paraguay clasificó a los octavos y espera por la Francia de Kylian Mbappé o Suecia.