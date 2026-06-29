Los hinchas argentinos fueron elegidos como los más apasionados del Mundial 2026

Los hinchas argentinos fueron identificados como los más apasionados de América Latina durante el Mundial 2026, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora internacional Netquest, que analizó los hábitos de consumo y comportamiento de los fanáticos del fútbol en la región.

La investigación, realizada entre 2.400 adultos conectados de seis países latinoamericanos entre el 4 y el 8 de junio de 2026, concluyó que el fútbol continúa siendo un elemento central de la identidad cultural de la región. De hecho, el 83% de los encuestados aseguró que forma parte de su identidad.

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Además de destacar la pasión de los argentinos, el informe muestra cómo cambió la forma de vivir una Copa del Mundo, donde la televisión ya no es la única protagonista y el celular se convirtió en una herramienta indispensable durante los partidos.

El celular, la gran segunda pantalla del Mundial

Uno de los principales hallazgos del estudio es que la segunda pantalla ya es una costumbre instalada entre los aficionados.

WhatsApp lidera ampliamente como el principal canal utilizado mientras se siguen los encuentros, con niveles de uso que oscilan entre el 64% y el 71% en todos los países analizados.

En segundo lugar aparece Instagram, que registra sus porcentajes más altos en Brasil (59%) y Argentina (47%), consolidándose como la red social favorita para comentar, compartir reacciones y seguir el Mundial en tiempo real.

Comer mientras se mira un partido ya es parte de la experiencia

El informe también revela que el 77% de los fanáticos consume algún producto mientras ve los partidos.

Los snacks son, por amplio margen, la opción preferida y están presentes en el 82% de las transmisiones.

Hasta Messi se sorprende con lo que genera en los hinchas

Al mismo tiempo, el delivery continúa ganando terreno durante los encuentros, especialmente en mercados como Perú (47%) y México (39%), donde cada vez más personas eligen pedir comida para seguir los partidos sin interrupciones.

Las marcas todavía tienen un desafío

El estudio advierte que el patrocinio oficial, por sí solo, no alcanza para generar cercanía con los consumidores.

Casi la mitad de los encuestados (49%) aseguró que no siente una mayor afinidad con las marcas simplemente por ser patrocinadoras del Mundial.

En cambio, las campañas que apelan al humor son las que logran captar más atención, liderando las preferencias en cinco de los seis países incluidos en el relevamiento.

Argentina, el país que más desconfía de la inteligencia artificial

Otro de los datos más llamativos tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial durante el Mundial.

En términos generales, los aficionados la utilizan principalmente para consultar estadísticas (32%) o realizar predicciones de resultados (26%).

Sin embargo, Argentina rompe la tendencia regional: el 49% de los encuestados aseguró que directamente no utilizaría herramientas de inteligencia artificial para seguir la competencia.

El orgullo nacional sigue siendo el gran motor del Mundial

Más allá de las nuevas formas de consumo, el estudio concluye que el principal motivo por el que los latinoamericanos siguen la Copa del Mundo sigue siendo el mismo.

El orgullo por la selección nacional (69%) y el entretenimiento (68%) aparecen como las principales razones para vivir el torneo.

Además, la consultora sostiene que el hecho de que Argentina llegue como vigente campeona del mundo también modifica la manera en que sus hinchas consumen los partidos: la atención se concentra mucho más en el juego y disminuye la necesidad de recurrir a otros estímulos o aplicaciones durante los encuentros.

LB/MSS