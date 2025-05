Platense, el finalista dirigido a cuatro manos

Pensaba en un libro: Escribir en colaboración, del francés Michel Lafon y el belga Benoît Peeters. Es un libro muy interesante sobre un tema poco tratado: los escritores –o filósofos o poetas– que escriben libros de a dos. Por lo general el autor de un libro es uno solo: Borges escribió Ficciones, y Sarmiento, Facundo. Podría dar miles de ejemplos más, la historia entera de la literatura. ¿Pero qué hacemos con los que escribieron de a dos? Marx y Engels, por dar un caso. Deleuze y Guattari, otro más. El propio Borges cuando escribía con Bioy Casares, entre varios otros ejemplos más. El libro del dúo del francés y el belga se ocupa de estos asuntos. Pero, ¿a cuenta de qué viene todo esto? De Flavio Orsi y Sergio Gómez, la dupla técnica de Platense, que mañana juega la final contra Huracán.

¡Un equipo con dos directores técnicos a punto de ser campeón! ¿Cuántas veces pasó en la historia? No lo sé. Sé, en cambio que, paradójicamente, sabemos poco del modo en que funciona la dupla. ¿Cómo se dividen las tareas Orsi y Gómez? O también: ¿se las dividen? Tal vez no haya división alguna y ambos hagan todo en conjunto, al mismo tiempo. Sabemos, sí, que vienen trabajando juntos hace tiempo. Antes en Atlético Tucumán, y mucho antes en Fénix, Flandria y Real Pilar, entre otros equipos y puestos, porque trabajaron mucho juntos en divisiones inferiores. Creo que ya son 14 años de trabajo en conjunto, probablemente un récord. Las veces que le preguntaron sobre el tema (no muchas, obviamente Orsi y Gómez no “venden”) hablaron sobre el respeto mutuo, sobre saber sobrellevar las diferencias, y sobre todo, que son un equipo de laburo, es decir que ambos se definen ante todo como “laburantes”.

A mí me gustaría saber otras cosas, aspectos específicos del trabajo. ¿Uno se ocupa más del equipo de mitad de cancha hacia adelante y el otro de lo defensivo? ¿Uno es más tacticista y el otro más jugadorista? Múltiples preguntas me surgen que, si gana Huracán, pasarán al olvido (como nadie recuerda ya que el Platense de Palermo hace dos años también fue finalista), pero si gana el Calamar, tal vez nos enteremos. Un eventual campeón dirigido por una dupla, más original no se puede ser.

Original, en cambio, no fue Boca llevándose un técnico que estaba en funciones. Antes de jugar la semifinal con San Lorenzo, Russo ya sabía que se iba a Boca. Se dirá, y con razón: San Lorenzo es un caos institucional, les deben guita, nadie conduce y nada indica que vaya a mejorar a la brevedad. Pero el fútbol se parece bastante a la política y al mundo empresarial: las cuestiones éticas no son algo que abunden especialmente. Riquelme, en ese aspecto, no se diferencia del común denominador de los dirigentes. Por los menos Russo se mantuvo más silencioso (supongo que dirá “son decisiones…”) que Gago, cuando en México juraba que no iría a Boca, cuando ya tenía todo cerrado con el Consejo de Fútbol (los que siguen a Boca de cerca marcan una diferencia entre los técnicos a los que llama al Consejo de Fútbol, obviamente en nombre de Riquelme, que aquellos que son llamados directamente por el ex crack). Ah, me acuerdo cuando se hablaba todavía de los códigos del fútbol. Eso vale para todos, incluso contra Boca, como cuando Julio Grondona le sacó a Basile para llevarlo a la propia Selección Nacional.