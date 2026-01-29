Los clubes de la Premier League dominan el escenario europeo, con cinco equipos entre los ocho primeros de la Liga de Campeones, lo que les permitió clasificarse directamente a los octavos de final y evitar una ronda eliminatoria adicional. Esta superioridad se explica principalmente por su poderío económico y físico, respaldado por contratos multimillonarios de derechos televisivos.

Las señales de la reconstrucción del River de Marcelo Gallardo y su proyecto

Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City y Chelsea registraron un porcentaje de victorias más alto en sus ocho partidos de la Champions League que en la Premier League durante esta temporada y aseguraron su pase a octavos al finalizar dentro del Top 8. Además, el Newcastle, sexto representante inglés en la máxima competición europea, deberá disputar una eliminatoria de repesca en febrero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Arsenal cosechó un pleno de ocho triunfos

Los Gunners, dirigidos por el español Mikel Arteta, se convirtieron en el primer equipo en finalizar la fase de liga con un pleno de ocho triunfos bajo el actual formato, inaugurado la temporada pasada.

En paralelo, en la Europa League, el segundo torneo más importante del continente, el Aston Villa se ubicó entre los ocho primeros tras finalizar segundo, con un registro de siete victorias, mientras que el Nottingham Forest deberá disputar los playoffs rumbo a los octavos de final.

El Liverpool alcanzó las seis victorias al derrotar al Qarabag 6-0 en la última fecha

Por su parte, en la Conference League, el Crystal Palace finalizó en la décima posición, con un total de tres victorias en los seis partidos disputados durante la fase de liga. De esta forma, los nueve equipos de la Premier siguen en carrera en los torneos europeos, respaldado por contratos televisivos millonarios que superan a las otras grandes ligas del continente.

Con la derrota del Real Madrid y su victoria ante el Galatasaray turco, ingresaron en el Top-8

Los clubes de la Premier League disfrutan desde hace tiempo de una ventaja económica significativa. En el informe anual Football Money League de Deloitte, publicado la semana pasada, nueve de los 20 clubes con mayores ingresos del mundo la pasada temporada eran ingleses.

Pese a estar en la tabla baja la Premier, el Tottenham terminó cuarto en la Fase de Liga

Durante el mercado previo a la presente temporada, el gasto de los conjuntos de la Premier League alcanzó un máximo histórico al superar los 3.000 millones de libras (4.100 millones de dólares), más que la Bundesliga, LaLiga, la Ligue 1 y la Serie A juntas. Esto permitió a los clubes de Inglaterra armar plantillas amplias, lo que otorga ventaja en un calendario futbolístico abarrotado de partidos.

El Chelsea dio vuelta un partido bravo en Napolés e ingresó al Top 8

Sin embargo, no solo se impusieron por su fortaleza económica. Sobre el terreno de juego a menudo resultan imponentes físicamente para sus rivales continentales, aunque puede generar desgaste en las últimas rondas del principal certamen de clubes de Europa.

Pese a terminar fuera del Top 8, el Newcastle dejó una buena impresión al ser un equipo no habitual en Champions

Pese a estas circunstancias, el Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona y París Saint Germain, que cuentan con los mismos recursos, hacen frente a los clubes de Inglaterra. Estos equipos hicieron que en las últimas 13 temporadas solo haya tres campeones ingleses de la Champions League.