Rojo se fue de Boca y ya es jugador de Racing

Racing se movió en tiempo récord para cerrar la incorporación del defensor central Marcos Rojo, quien finalmente rescindió su contrato en Boca luego de no ser tenido en cuenta por el director técnico Miguel Ángel Russo.

El experimentado defensor será el sexto refuerzo de Racing en este mercado, llega al club de Avellaneda con el pase en su poder tras su último paso en Boca y firmó un contrato de productividad por un año.

Así, Rojo se transformó en el sexto refuerzo del plantel de Gustavo Costas tras las llegadas de Tomás Conechny del Deportivo Álaves de España, Elías Torres de Aldosivi de Mar del Plata, Duván Vergara de América de Cali de Colombia, Alan Forneris de Colón de Santa Fe y Franco Pardo de Unión de Santa Fe.

El entrenador Costas tendrá a un jugador que viene siguiendo de cerca desde que empezaron a circular los rumores de que podía finalizar su ciclo en Boca, etapa que inició en 2021 y finalizó esta semana con 118 partidos disputados, 9 goles y cuatro títulos locales.

Sin embargo, el técnico deberá lidiar con un jugador que terminó su ciclo en Boca debido a las constantes lesiones y ausencias en varios partidos, por lo cual, la dirigencia de Racing acordó un contrato de productividad con el exdefensor de Estudiantes y la Selección.

Grieta. La salida de Marcos Rojo de Boca sigue dando de qué hablar, luego de que su esposa, Eugenia Lusardo posteara un polémico mensaje en sus redes sociales.

Tras firmar su rescisión este viernes, el defensor quedó en medio de una grieta entre los hinchas por las indisciplinas que lo habían apartado del plantel. En ese contexto, Lusardo publicó un fuerte mensaje en redes para respaldarlo.

“Te vas con la frente en alto, como sos vos: leal y respetuoso. Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”, escribió, en defensa de su conducta dentro y fuera de la cancha.

El posteo cerró con una frase que encendió todavía más el debate: “Los demás, que la cuenten como quieran.” En redes sociales se especuló con que la frase podía apuntar al presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

El propio Rojo contó que para destrabar su salida sólo habló con Marcelo Delgado, hoy el único asesor del mandatario del xeneize.

Ya fuera del club, Rojo también dio su versión: “No hablé con Riquelme, hablé con Delgado, pero muy poco”. Y agregó sobre su separación del plantel: “No sé quién tomó la decisión; eso pregúntenselo a Russo. Hablé con mis compañeros y pude despedirme”.